مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في تصادم بجنوب البحر الأحمر

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب شخصان آخران، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نصف نقل بطريق الشيخ الشاذلي – الشيخ سالم، جنوب محافظة البحر الأحمر.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بالبحر الأحمر قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين والتعامل مع الحادث.

وبالفحص، تبين إصابة كل من ياسر تهامي، 42 عامًا، ومحمد ياسر تهامي، 16 عامًا، بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

كما أسفر الحادث عن مصرع كل من سعيد عبدالفتاح النجار، 25 عامًا، وأحمد مبارك أبوالوفا، 38 عامًا، والطفل عمر أحمد مبارك، 6 سنوات، حيث تم إيداع الجثامين بثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وبيان أسبابه.