قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القادمون من الخلف.. حكاية أندية استعادت لقب الدوري بعد غياب
هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟
شبورة وأمواج مرتفعة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
اللي مش قادر يروح الحكومي.. الأطباء تضع حد أدنى للكشف بالعيادات الخاصة
مفيش فلوس في الـ ATM.. شكاوى المواطنين تتصاعد ورئيس البنك الأهلي يرد
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العربي الناصري: عيد الأضحى يؤكد قوة تماسك المصريين خلف دولتهم الوطنية وقيادتها السياسية

النائب محمد أبو العلا
النائب محمد أبو العلا
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالأمن والاستقرار والتقدم.

مصر ستظل قوية بجيشها وشعبها 

كما وجه أبو العلا التهنئة إلى القوات المسلحة المصرية، ورجال الشرطة، وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، تقديرًا لما يبذلونه من جهود عظيمة في حماية الوطن والحفاظ على استقراره وصون مقدراته، مؤكدًا أن مصر ستظل قوية بجيشها وشعبها ومؤسساتها الوطنية الراسخة.

وأكد رئيس حزب العربي الناصري، في بيان له، أن عيد الأضحى المبارك يحمل معاني عظيمة في التضحية والفداء والانتماء، وهي القيم التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها الدولة المصرية تحديات إقليمية ودولية متسارعة، مشددًا على أن وحدة الشعب المصري واصطفافه خلف دولته الوطنية يمثلان خط الدفاع الحقيقي لحماية الوطن والحفاظ على هويته واستقلال قراره الوطني.

استقلال القرار الوطني

وقال أبو العلا إن المشروع الوطني المصري، الذي يستند إلى بناء الدولة الحديثة والحفاظ على استقلال القرار الوطني، يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري، الذي يرفض أي محاولات للنيل من أمنه أو استقراره أو التأثير على ثوابته الوطنية والقومية.

وأضاف أن مصر كانت وستظل سندًا للأمة العربية، وحائط صد في مواجهة المخططات التي تستهدف تفكيك الدول الوطنية، مؤكدًا أن التاريخ سيظل شاهدًا على الدور القومي المصري في دعم قضايا الأمة العربية والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس حزب العربي الناصري جموع المصريين إلى استلهام روح عيد الأضحى في التكاتف والتراحم والتكافل الاجتماعي، وتعزيز قيم العمل والإنتاج والانتماء الوطني، بما يسهم في دعم الدولة المصرية ومساندة جهودها نحو التنمية الشاملة وبناء مستقبل يليق بالأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الشعب المصري، بوعيه وصلابته، قادر على تجاوز التحديات مهما كانت، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة الوطنية هو واجب وطني ومسؤولية مشتركة تتطلب استمرار التلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وفي ختام بيانه، دعا النائب محمد أبو العلا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد عيد الأضحى المبارك على الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

عيد الاضحى عيد الأضحى المبارك البرلمان السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء يوم عرفة .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و210 أدعية تحقق الأمنيات

ريبيرو

تطورات مثيرة في قضية روبيرو ضد الأهلي.. وفرج عامر: اللي يصعب عليك يفقرك

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

الزمالك

يحتاج إلى معجزة.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك بشأن مشاركة الفريق الأفريقية

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفة

دعاء يوم عرفة مستجاب مكتوب كاملا.. رددوا كلمات النبي في خير أيام الدنيا

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

دعاء يوم عرفة

خير الدعاء دعاء يوم عرفة .. ردد كلمات النبي واغتنم فضل خير أيام الدنيا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يأكل الحاج لتجنب الإجهاد الحراري؟ وكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد