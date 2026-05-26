العربي الناصري: عيد الأضحى يؤكد قوة تماسك المصريين خلف دولتهم الوطنية وقيادتها السياسية

تقدم النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالأمن والاستقرار والتقدم.

مصر ستظل قوية بجيشها وشعبها

كما وجه أبو العلا التهنئة إلى القوات المسلحة المصرية، ورجال الشرطة، وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، تقديرًا لما يبذلونه من جهود عظيمة في حماية الوطن والحفاظ على استقراره وصون مقدراته، مؤكدًا أن مصر ستظل قوية بجيشها وشعبها ومؤسساتها الوطنية الراسخة.

وأكد رئيس حزب العربي الناصري، في بيان له، أن عيد الأضحى المبارك يحمل معاني عظيمة في التضحية والفداء والانتماء، وهي القيم التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها الدولة المصرية تحديات إقليمية ودولية متسارعة، مشددًا على أن وحدة الشعب المصري واصطفافه خلف دولته الوطنية يمثلان خط الدفاع الحقيقي لحماية الوطن والحفاظ على هويته واستقلال قراره الوطني.

استقلال القرار الوطني

وقال أبو العلا إن المشروع الوطني المصري، الذي يستند إلى بناء الدولة الحديثة والحفاظ على استقلال القرار الوطني، يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري، الذي يرفض أي محاولات للنيل من أمنه أو استقراره أو التأثير على ثوابته الوطنية والقومية.

وأضاف أن مصر كانت وستظل سندًا للأمة العربية، وحائط صد في مواجهة المخططات التي تستهدف تفكيك الدول الوطنية، مؤكدًا أن التاريخ سيظل شاهدًا على الدور القومي المصري في دعم قضايا الأمة العربية والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس حزب العربي الناصري جموع المصريين إلى استلهام روح عيد الأضحى في التكاتف والتراحم والتكافل الاجتماعي، وتعزيز قيم العمل والإنتاج والانتماء الوطني، بما يسهم في دعم الدولة المصرية ومساندة جهودها نحو التنمية الشاملة وبناء مستقبل يليق بالأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الشعب المصري، بوعيه وصلابته، قادر على تجاوز التحديات مهما كانت، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة الوطنية هو واجب وطني ومسؤولية مشتركة تتطلب استمرار التلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وفي ختام بيانه، دعا النائب محمد أبو العلا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد عيد الأضحى المبارك على الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.