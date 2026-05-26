الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحركات دبلوماسية مكثفة.. مسؤول باكستاني سابق: مصر تدعم جهود التهدئة والمفاوضات بين واشنطن وطهران

محمد البدوي

أكد وزير الدفاع الباكستاني السابق نعيم خالد لودهي أن مصر تلعب دورًا داعمًا في مسار المفاوضات والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن عدداً من الدول الإقليمية تسعى لدفع مساعي السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح لودهي، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية دينا زهرة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الصين تدعم أيضًا جهود التفاوض بين واشنطن وطهران، لافتًا إلى أن باكستان ليست الطرف الوحيد المنخرط في هذا المسار، حيث تشارك مصر وقطر وتركيا في دعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من أي تفاهمات محتملة قد ترتكز على تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، بينما سيتم تأجيل الملفات الأكثر تعقيدًا، وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، إلى مراحل لاحقة من التفاوض.

وأضاف أن التطورات الأخيرة والهجوم الذي شهدته المنطقة لن يترك تأثيرًا كبيرًا على سير المحادثات الجارية، موضحًا أن عدم صدور رد فعل إيراني حتى الآن يشير إلى استمرار المسار الدبلوماسي وعدم تعطله.

كما كشف عن وجود تحركات دبلوماسية نشطة واتصالات تجري على مستويات رفيعة، من بينها تواجد وفد إيراني في الدوحة، إلى جانب تحركات إقليمية ودولية متواصلة، مؤكدًا أن هناك مؤشرات إيجابية تصدر عن الجانب الأمريكي قد تسهم في تقريب وجهات النظر.

واختتم لودهي تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة تشهد حراكًا سياسيًا واسعًا في عدد من العواصم، مشيرًا إلى أن العقبات القائمة قد تؤخر بعض الخطوات لفترة محدودة، لكن ملامح المشهد النهائي للمفاوضات ستتضح خلال الأيام المقبلة.

https://www.youtube.com/live/lDp_yhT8tF8?si=3H-GWW5MLd6qkSsp

نشرة المرأة والمنوعات
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

