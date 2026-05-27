الأنبا باسيليوس يلتقي مسؤولي المجلس الأعلى للخدمة المريمية بالإيبارشية

التقى مساء اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مسؤولي المجلس الأعلى للخدمة المريمية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

أهمية التفاني في الخدمة

حضر اللقاء القمص بطرس يعقوب، مرشد المجلس، حيث استمع، وناقش صاحب النيافة جميع الآراء، والمقترحات، والتحديات التى تواجه الخدمة من قِبل الحاضرين، وتقديم حلول لها، بالإضافة إلى مناقشة،وتقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من الخطة الموضوعة لهذا العام.

كذلك، قدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية، متمنيًا للجميع رسالة مثمرة.