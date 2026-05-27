أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتفقّد مستشفى الخارجة التخصصي وتهنئ المرضى وتوزيع أكثر من 1250 وجبة غذائية على الأسر المستحقة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

بالتزامن مع حلول عيد الأضحى..

محافظ الوادي الجديد تتفقّد مستشفى الخارجة التخصصي وتهنئ المرضى

حرصت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، على زيارة مستشفى الخارجة التخصصي؛ لمشاركة المرضى وذويهم فرحة حلول عيد الأضحى المبارك وتقديم التهنئة لهم، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة عاشور مدير المستشفى.

حيثُ قامت بجولةٍ موسعة شملت تفقّد وحدة الحضانة والمبتسرين وعددًا من الأقسام بالمستشفى، حرصت خلالها على لقاء المرضى وذويهم والاطمئنان على حالتهم الصحية متمنيةً لهم الشفاء العاجل. كما قدّمت التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، مثمنةً جهودهم المخلصة لخدمة المواطنين وبخاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات، وموجهةً بصرف مكافئة مالية للعاملين بالمستشفى تقديرًا لهذه الجهود.

وشددت المحافظ على رفع درجة الجاهزية والاستعداد على مدار الساعة خلال أيام العيد وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، وضرورة انتظام نوبتجيات الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية؛ لضمان انتظام سير العمل وتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.

توزيع أكثر من 1250 وجبة غذائية على الأسر المستحقة في الوادي الجديد



نظّمت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد، مبادرة إطعام" يوم عرفة" لصالح الأسر الأولى بالرعاية وذلك بتوزيع أكثر من 1250 وجبة غذائية على الأسر المستحقة وسط مشاركة مجتمعية فعّالة وتنسيق كامل بين الجهات المشاركة؛ بهدف إدخال البهجة على المواطنين والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، إن مبادرة الإطعام جاءت تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل وجّهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المتنزهات العامة وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مع توفير كافة الخدمات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة للأسر والأطفال.

محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء "شلاتر" إيواء الكلاب الضالة بمدينة الخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، الموقع المخصص لإنشاء "شلاتر" إيواء الكلاب الضالة بمدينة الخارجة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الكلاب الضالة، لوضع منظومة التعامل الحضاري والآمن مع الحيوانات الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وتطبيق أساليب الرعاية البيطرية المعتمدة.

ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تعلية السور واستكمال التجهيزات الإنشائية والفنية بالموقع المحدد على مساحة 300 متر مسطح بطاقة استيعابية تصل إلى 150 كلبًا، مع قيام مديرية الطب البيطري بعرض الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لبدء التشغيل الفعلي للشلتر، و تخصيص مواقع مماثلة بباقي مراكز المحافظة، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتطبيق حلول علمية وحضارية للتعامل مع الحيوانات الضالة وتوفير بيئة إيواء آمنة وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المتكاملة.

كما شددت على تكليف أحد المختصين بالإشراف المباشر على إدارة الموقع، وإعداد منظومة تشغيل متكاملة تشمل آليات الإيواء والمتابعة الدورية، إلى جانب وضع آلية تنفيذية لبدء أعمال التحصين بالتنسيق بين المراكز والمديرية.