آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحات ومساجد الوادي الجديد

شهدت ساحات ومساجد محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، توافد آلاف المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالفرحة والبهجة، حيث علت تكبيرات العيد في مختلف المراكز والقرى، وحرص الأهالي على التواجد مبكرًا داخل الساحات المخصصة للصلاة.

وأكدت المحافظة الانتهاء من تجهيز 28 ساحة كبرى و230 مسجدًا على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مع تحديد إمام وخطيب لكل ساحة ومسجد لضمان انتظام أداء الشعائر الدينية.

وشهد مركز باريس لأول مرة تخصيص 3 ساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتقليل التكدسات، إلى جانب توزيع أماكن الصلاة جغرافيًا لتسهيل وصول الأهالي من مختلف القرى والمناطق التابعة للمركز.

من جانبها، أكدت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن جميع الساحات تم تجهيزها بالكامل وفرشها ورفع كفاءة محيطها من حيث أعمال النظافة والتعقيم، مع توفير أماكن مناسبة لصلاة السيدات، بما يضمن تحقيق التنظيم الكامل وراحة المواطنين أثناء أداء الصلاة.

وأضافت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، من خلال تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات خلال أيام العيد.

كما وجهت بتوفير وسائل انتقال للمواطنين للوصول إلى ساحات الصلاة، خاصة بالمناطق البعيدة، فضلًا عن إعداد خطة لتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال عقب الصلاة، لإدخال أجواء البهجة والسرور على الأسر احتفالًا بالعيد.

وأوضح الشيخ رمضان يوسف، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية لاختيار أئمة معتمدين لجميع الساحات والمساجد، مع التأكيد على توحيد خطبة العيد بما يعزز قيم التسامح وصلة الرحم والتكافل الاجتماعي، ونشر أجواء المحبة والفرح بين المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.