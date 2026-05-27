مدير أمن البحيرة و نائب المحافظ يشاركون المصلين فى صلاة عيد الأضحى المبارك

في مشهد إيماني مهيب امتزجت فيه روحانيات العيد بفرحة الأهالي، توافد الآلاف من أبناء مدينة دمنهور منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مسجد التوبة بمدينة دمنهور، بالتزامن مع توافد الملايين بالمراكز والمدن لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء سادتها البهجة وتبادل التهاني بين المواطنين.

وتقدم صفوف المصلين اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة.

وبحضور اللواء وائل حمزة السكرتير العام المساعد، واللواء خالد رسلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، والعميد ياسر شوقي نائب المستشار العسكري، وفضيلة الدكتور عبد الصبور الانصاري وكيل وزارة الاوقاف، وأعضاء مجلس النواب عن دمنهور، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وقيادات الأوقاف والأزهر الشريف.

وتناولت خلال خطبة العيد التأكيد على المعاني السامية التي يجسدها عيد الأضحى المبارك، باعتباره مناسبة عظيمة لتعزيز قيم التكافل والتراحم وصلة الأرحام، وترسيخ روح المحبة والتعاون بين أبناء المجتمع، مستلهمةً الدروس العظيمة من هذه الشعيرة المباركة وما تحمله من معاني التضحية والطاعة والإيمان.

وعقب الصلاة تقدمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالتهنئة لجموع المصلين والقيادات الامنية والتنفيذية والدينية، كما قدمت التهنئة لأبناء المحافظة والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيةً المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وشهد محيط المسجد عقب الصلاة حالة من الفرحة بين المواطنين، حيث حرص الأهالي على تبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية، فيما امتلأت الساحات المحيطة بالمصلين في أجواء عكست فرحة العيد وروح المحبة التي تجمع أبناء المحافظة.