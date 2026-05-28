الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عقود فورية لمحصول عباد الشمس.. إقبال كبير من المزارعين على قوافل «الزراعة التعاقدية»

 كثّف مركز الزراعات التعاقدية من أنشطته الميدانية عبر إطلاق قوافل إرشادية وتنظيم ورش عمل وندوات تعريفية موسعة شملت محافظات الفيوم، وبني سويف، والقليوبية، والغربية؛ بهدف دعم صغار المزارعين وتوفير سوق آمن ومستدام لإنتاجه، في إطار تكليفات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في نشر منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية والزيارة

وقالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن فريق عمل المركز، نظم ورشة عمل موسعة بمحافظة الفيوم حول تفعيل آليات المنظومة وكيفية التعاقد على محصول عباد الشمس الزيتي، حيث تناولت الورشة شرحاً تفصيلياً للأصناف الجديدة من الهجن والأصناف المحلية، مع تسليط الضوء على أهميته الاقتصادية للمزارع والدولة، واستعراض أفضل طرق الزراعة والمكافحة وأساليب التعامل مع المحصول بعد الحصاد لتحقيق أعلى نسبة زيت في الطن، لافتة إلى ان اللقاء قد شهد إقبالاً كبيراً وتم بالفعل إبرام العديد من التعاقدات الفورية مع المزارعين على محصول عباد الشمس الزيتي.

وأشارت الى انطلاق قافلة إرشادية موسعة بمحافظة بني سويف، ضمت خبراء المركز، وبالتنسيق مع الجهاز الإرشادي الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة، حيث عقدت القافلة ندوات موسعة بمديرية الزراعة ببني سويف، والإدارة الزراعية بمركز إهناسيا، والإدارة الزراعية بالمديرية، لتوعية المنتجين وصغار المزارعين بآليات التعاقد، والتعريف بالاتفاق المبرم مع شركات القطاع الخاص لتدشين حقول إرشادية من خلال مركز الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة الشامية، السمسم، فول الصويا، وعباد الشمس الزيتي.

واوضحت رجب، أن هذه الندوات وورش العمل تستهدف تقديم دعم حقيقي للمزارع المصري، وخاصة صغار المنتجين، لضمان تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة وتحقيق هامش ربح مجزٍ بعيداً عن تقلبات الأسعار، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي القومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية للزيوت.

واستعرضت رجب تيسيرات الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري بموجب عقود الزراعة التعاقدية، مشيرة إلى دور فريق البحوث الزراعية في الإشراف الفني لضمان أعلى إنتاجية، مع توضيح آليات تسعير الحاصلات وفقاً للأسعار المعلنة التي تضمن حقوق المزارع، وآلية تجميع المحاصيل عبر الجمعيات الزراعية وتوريدها للشركات، وضمان تحصيل المزارعين لقيمة إنتاجهم فور التوريد تحت الإشراف المباشر للمركز ومتابعة معهد المحاصيل الحقلية وإدارة التقاوي.

وفي محافظة القليوبية، شهدت إدارة بنها الزراعية تنظيم ندوة تعريفية حول أهمية الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية والاستراتيجية (فول الصويا، عباد الشمس، السمسم، والذرة الصيفي الزيتي)، بمشاركة فريق المركز، ومديري الإدارات الزراعية وكبار المزارعين بالمحافظة؛ حيث شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من المزارعين وتمت الإجابة عن كافة استفساراتهم الفنية والتسويقية وسط تأكيد الحضور على أهمية تكاتف الجهود لزيادة المساحات المنزرعة تقليلاً للفجوة الاستيرادية.

وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات قافلة مركز الزراعات التعاقدية بمحافظة الغربية، حيث عُقدت لقاءات وندوات موسعة بمقر الإدارة الزراعية بمركز كفر الزيات والقرى التابعة له، وبالتنسيق مع إدارة الإرشاد الزراعي؛ حيث تم توضيح آليات المنظومة لممثلي الجمعيات الزراعية والقرى، والتعريف بالدعم الفني والإرشادي والمتابعة الميدانية للمحاصيل طوال مراحل النمو وحتى الحصاد، تماشياً مع توجهات الدولة نحو دعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

