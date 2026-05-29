رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يشكر الحكومة السعودية على نجاح تنظيم موسم الحج

أ ش أ

تقدم الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية وإلى العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح موسم الحج العام الحالي.

توفير الدعم الإعلامي لجميع إعلاميي دول منظمة التعاون الإسلامي

كما تقدم رئيس الاتحاد -وفق بيان رسمي أصدره الاتحاد- بالشكر للمملكة العربية السعودية والعاهل السعودي وولي العهد علي كل الخدمات و التيسيرات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام وتوفير الدعم الإعلامي لجميع إعلاميي دول منظمة التعاون الإسلامي لنقل وتغطية شعائر الحج لعام 1447 هجرية.