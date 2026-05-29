إزالة 90 حالة تعدٍ وذبح 21 ألف أضحية.. وزير الزراعة يقود جولات مفاجئة بالمحافظات في العيد

تابع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مدار الساعة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، سير العمل في كافة القطاعات الحيوية والخدمية والرقابية بالوزارة وهيئاتها ومديرياتها بالمحافظات، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين دون توقف، وتفعيل غرف الطوارئ والمتابعة المركزية والفرعية لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات.

تقديم الدعم الإرشادي الكامل للمزارعين

وأشار الوزير إلى تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية وتقديم الدعم الإرشادي الكامل للمزارعين من خلال المرور الدائم للاطمئنان على سلامة المحاصيل الصيفية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والبيطري للمربين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها النوبتجيات العاملة طوال أيام العيد للحفاظ على الثروات الزراعية والحيوانية.



وتابع فاروق عمل غرف العمليات على الساعة، وتنفيذ جولات مرور مركزي مفاجئة شملت في اليوم الثاني محافظات: الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، بني سويف، الفيوم، المنيا، سوهاج، وقنا، لضمان منع استغلال العطلة في البناء المخالف.

وأشار تقرير صادر عن الوزارة عن نجاح مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحليات، في رصد وإزالة 90 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد خلال اليومين الأول والثاني من إجازة العيد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

وتلقى وزير الزراعة، تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار الحفاظ على الصحة العامة والبيئة والحد من الذبح في الشوارع، حيث استقبلت المجازر الحكومية المعتمدة خلال أول وثاني ايام العيد أضاحي المواطنين وذبحها بالمجان تحت إشراف بيطري كامل، حيث بلغت خلال اليومين 21,891 أضحية على مستوى الجمهورية، من بينها 10,172 أضحية في اليوم الأول، و11,719 أضحية في اليوم الثاني، كما شدد الوزير على تكثيف حملات التفتيش على أسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها.

استمرار صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين

وتابع فاروق استمرار عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين دون توقف عبر منظومة الدفع الإلكتروني "كارت الفلاح"، حيث بلغ إجمالي رصيد الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية، نحو 8.2 مليون شكارة، يتم الصرف منها حاليا لاحتياجات المزارعين لزراعات الموسم الصيفي، كما تلقى الوزير أيضا تقارير غرفة العمليات المركزية المرتبطة بنحو 28 غرفة عمليات بدواوين مديريات الزراعة، و314 لجنة فرعية بالادرات الزراعية المختلفة، لمتابعة سلامة المحاصيل وتذليل عقبات توريد محصول القمح المحلي بالتنسيق مع وزارة التموين.

وواصلت المعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية عملها بكامل طاقتها الإنتاجية خلال إجازة العيد لحماية الأمن الغذائي للمواطنين وخدمة حركة التصدير والاستيراد؛ حيث قام المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بفحص شحنات الأعلاف والأسمدة لضمان مطابقتها للمواصفات، فيما استمر المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في تقديم خدماته الفنية لضمان تدفق الصادرات الزراعية المصرية ومراقبة جودة الواردات من السلع الغذائية لضمان سلامتها.

توفير كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الزوار وتأمين راحتهم

وشهدت حدائق الأسماك بالزمالك وحدائق الحيوان بالمحافظات، والمتحف الزراعي، إضافة إلى معرض زهور الربيع، إقبالاً كبيراً من المواطنين، وتم توفير كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الزوار وتأمين راحتهم، كما واصلت منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين.

وجدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب المصري العظيم، وجموع المزارعين والمربين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، مؤكداً أن غرف العمليات مستمرة في تلقي شكاوى المواطنين والمزارعين والتعامل الفوري مع أي حالات طوارئ لخدمة الوطن والمواطن.

وتوجّه الوزير أيضا بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بالوزارة، والمهندسين الزراعيين، والباحثين في المعامل المركزية، والأطباء البيطريين بالمجازر والحملات التفتيشية، مثمناً جهودهم المخلصة وتواجدهم الميداني المستمر بنظام النوبتجيات خلال أيام العيد لإنجاز العمل على أكمل وجه، ودعاهم الوزير إلى الاستمرار في العطاء وبذل المزيد من الجهد واليقظة التامة طوال فترة الإجازة لحماية الأمن الغذائي للمواطنين والحفاظ الثروة الزراعية.