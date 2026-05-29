خريطة كنوز الأرض المفقودة.. اكتشاف علمي يقود إلى ثروات نادرة بمليارات الدولارات

في اكتشاف علمي قد يعيد رسم خريطة الثروات المعدنية في العالم، نجح فريق دولي من الباحثين في تطوير خريطة جيولوجية عالمية جديدة تساعد على تحديد مواقع محتملة لرواسب العناصر الأرضية النادرة المدفونة في أعماق القارات، وهي معادن استراتيجية تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتُعد أساس الصناعات التكنولوجية الحديثة.

الدراسة، التي نشرتها دورية Nature Geoscience العلمية، قادها باحثون من ، وكشفت عن وجود نمط جيولوجي خفي يربط بين رواسب العناصر الأرضية النادرة وصخور بركانية غنية بثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى خصائص دقيقة في البنية الداخلية للأرض.

عناصر نادرة تشعل سباق التكنولوجيا العالمي

تُعد العناصر الأرضية النادرة من أهم الموارد الاستراتيجية في العصر الحديث، إذ تدخل في تصنيع الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الطاقة المتقدمة، ما جعلها محور تنافس عالمي متزايد بين الدول الكبرى لتأمين سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

ورغم اكتشاف العديد من المناجم حول العالم خلال العقود الماضية، ظل العلماء عاجزين عن تفسير السبب الحقيقي وراء تركز هذه الرواسب في مناطق محددة دون غيرها.

لغز جيولوجي حيّر العلماء لعقود

على مدار سنوات طويلة، ركزت الدراسات الجيولوجية على تحليل مواقع منفردة أو مناجم محددة، دون التوصل إلى نموذج عالمي قادر على تفسير كيفية تشكل هذه الرواسب أو التنبؤ بأماكن وجودها.

لكن الدراسة الجديدة تبنت رؤية مختلفة، إذ تعامل الباحثون مع القضية من منظور كوكبي شامل عبر دمج بيانات كيميائية لآلاف الصخور مع صور زلزالية تكشف البنية العميقة للأرض.

واعتمد الفريق العلمي على تحليل نحو 9 آلاف عينة من الصخور النارية جُمعت من مناطق متعددة حول العالم، جميعها تحتوي على نسب مرتفعة من ثاني أكسيد الكربون المذاب.

وأوضحت الباحثة الرئيسية الدكتورة إيميلي بومان أن الهدف لم يكن فقط دراسة هذه الصخور، بل استخدام توزيعها الجغرافي لبناء نموذج يساعد على التنبؤ بالمناطق المرشحة لاحتواء رواسب العناصر الأرضية النادرة.

بيانات الزلازل تكشف “الخريطة المفقودة”

ولفهم ما يحدث في أعماق الكوكب، استخدم العلماء تقنيات التصوير الزلزالي لتحليل الموجات الناتجة عن الزلازل، ما أتاح رسم خرائط دقيقة لسماكة الغلاف الصخري للأرض وبنيته الداخلية.

وكشفت النتائج عن نمط مذهل، إذ تبين أن الصخور المرتبطة بالعناصر الأرضية النادرة تتركز غالباً بالقرب من الحواف الحادة لأقدم وأكثر مناطق الغلاف الصخري سماكة على سطح الأرض.

وأكد الباحثون أن الجمع بين “كيمياء الصخور” و“البيانات الزلزالية” كان المفتاح الحقيقي لفهم العلاقة الجيولوجية التي تقود إلى تشكل هذه الثروات المعدنية النادرة.

كيف تتشكل هذه الكنوز المدفونة؟

بحسب الدراسة، فإن الغلاف الصخري السميك يخلق ظروفاً عالية الضغط ومنخفضة الحرارة داخل الوشاح الأرضي، ما يؤدي إلى تكون كميات محدودة من الصهارة الغنية بثاني أكسيد الكربون.

وتبقى هذه الصهارة محاصرة في الأعماق لفترات طويلة قبل أن تبرد تدريجياً وتتحول إلى صخور نارية، ثم تتعرض لاحقاً لعمليات جيولوجية متكررة تسهم في تركيز العناصر الأرضية النادرة بداخلها عبر ملايين السنين.

مرحلة جديدة لاستكشاف الثروات المعدنية

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يمثل نقطة تحول كبيرة في عمليات التنقيب المستقبلية، إذ يمنح العلماء والشركات أدوات أكثر دقة لتحديد المناطق الواعدة بالثروات المعدنية قبل بدء عمليات الحفر المكلفة.

ويخطط الفريق العلمي حاليا لتوسيع نطاق الدراسة ليشمل فترات جيولوجية أقدم يعود عمرها إلى مئات الملايين من السنين، في محاولة لفهم أعمق لتاريخ تشكل هذه الرواسب النادرة التي أصبحت اليوم عصب الاقتصاد التكنولوجي العالمي.