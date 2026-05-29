قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم اغتيال نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحماس
ماتت متأثرة بأمراض الشيخوخة.. أين ستدفن والدة الفنان أحمد حلمي؟| صور
أسوان.. توزيع هدايا وبالونات وألعاب على الأطفال بالحدائق والمتنزهات
الاقتصار على مراسم التشييع.. موعد ومكان جنازة والدة الفنان أحمد حلمى
حقيقة وفاة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد
استشهاد شرطي لبناني ببلدية عبا في غارة إسرائيلية
لحظة وصول زوج شقيقة أحمد حلمي إلى المستشفى لاستلام جثمان حماته
بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026
بالأسماء ..إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بـ الدقهلية
رفضت مغادرة بنها.. أمنية لم يحققها أحمد حلمي مع والدته
أمين عام الناتو: نحن جميعا في خطر.. ومستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضينا
باريس تفتح تحقيقا في معاملة إسرائيل للفرنسيين المشاركين في أسطول غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خريطة كنوز الأرض المفقودة.. اكتشاف علمي يقود إلى ثروات نادرة بمليارات الدولارات

المعادن النادرة
المعادن النادرة
أمينة الدسوقي

في اكتشاف علمي قد يعيد رسم خريطة الثروات المعدنية في العالم، نجح فريق دولي من الباحثين في تطوير خريطة جيولوجية عالمية جديدة تساعد على تحديد مواقع محتملة لرواسب العناصر الأرضية النادرة المدفونة في أعماق القارات، وهي معادن استراتيجية تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتُعد أساس الصناعات التكنولوجية الحديثة.

الدراسة، التي نشرتها دورية Nature Geoscience العلمية، قادها باحثون من ، وكشفت عن وجود نمط جيولوجي خفي يربط بين رواسب العناصر الأرضية النادرة وصخور بركانية غنية بثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى خصائص دقيقة في البنية الداخلية للأرض.

عناصر نادرة تشعل سباق التكنولوجيا العالمي

تُعد العناصر الأرضية النادرة من أهم الموارد الاستراتيجية في العصر الحديث، إذ تدخل في تصنيع الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الطاقة المتقدمة، ما جعلها محور تنافس عالمي متزايد بين الدول الكبرى لتأمين سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

ورغم اكتشاف العديد من المناجم حول العالم خلال العقود الماضية، ظل العلماء عاجزين عن تفسير السبب الحقيقي وراء تركز هذه الرواسب في مناطق محددة دون غيرها.

لغز جيولوجي حيّر العلماء لعقود

على مدار سنوات طويلة، ركزت الدراسات الجيولوجية على تحليل مواقع منفردة أو مناجم محددة، دون التوصل إلى نموذج عالمي قادر على تفسير كيفية تشكل هذه الرواسب أو التنبؤ بأماكن وجودها.

لكن الدراسة الجديدة تبنت رؤية مختلفة، إذ تعامل الباحثون مع القضية من منظور كوكبي شامل عبر دمج بيانات كيميائية لآلاف الصخور مع صور زلزالية تكشف البنية العميقة للأرض.

واعتمد الفريق العلمي على تحليل نحو 9 آلاف عينة من الصخور النارية جُمعت من مناطق متعددة حول العالم، جميعها تحتوي على نسب مرتفعة من ثاني أكسيد الكربون المذاب.

وأوضحت الباحثة الرئيسية الدكتورة إيميلي بومان أن الهدف لم يكن فقط دراسة هذه الصخور، بل استخدام توزيعها الجغرافي لبناء نموذج يساعد على التنبؤ بالمناطق المرشحة لاحتواء رواسب العناصر الأرضية النادرة.

بيانات الزلازل تكشف “الخريطة المفقودة”

ولفهم ما يحدث في أعماق الكوكب، استخدم العلماء تقنيات التصوير الزلزالي لتحليل الموجات الناتجة عن الزلازل، ما أتاح رسم خرائط دقيقة لسماكة الغلاف الصخري للأرض وبنيته الداخلية.

وكشفت النتائج عن نمط مذهل، إذ تبين أن الصخور المرتبطة بالعناصر الأرضية النادرة تتركز غالباً بالقرب من الحواف الحادة لأقدم وأكثر مناطق الغلاف الصخري سماكة على سطح الأرض.

وأكد الباحثون أن الجمع بين “كيمياء الصخور” و“البيانات الزلزالية” كان المفتاح الحقيقي لفهم العلاقة الجيولوجية التي تقود إلى تشكل هذه الثروات المعدنية النادرة.

كيف تتشكل هذه الكنوز المدفونة؟

بحسب الدراسة، فإن الغلاف الصخري السميك يخلق ظروفاً عالية الضغط ومنخفضة الحرارة داخل الوشاح الأرضي، ما يؤدي إلى تكون كميات محدودة من الصهارة الغنية بثاني أكسيد الكربون.

وتبقى هذه الصهارة محاصرة في الأعماق لفترات طويلة قبل أن تبرد تدريجياً وتتحول إلى صخور نارية، ثم تتعرض لاحقاً لعمليات جيولوجية متكررة تسهم في تركيز العناصر الأرضية النادرة بداخلها عبر ملايين السنين.

مرحلة جديدة لاستكشاف الثروات المعدنية

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يمثل نقطة تحول كبيرة في عمليات التنقيب المستقبلية، إذ يمنح العلماء والشركات أدوات أكثر دقة لتحديد المناطق الواعدة بالثروات المعدنية قبل بدء عمليات الحفر المكلفة.

ويخطط الفريق العلمي حاليا لتوسيع نطاق الدراسة ليشمل فترات جيولوجية أقدم يعود عمرها إلى مئات الملايين من السنين، في محاولة لفهم أعمق لتاريخ تشكل هذه الرواسب النادرة التي أصبحت اليوم عصب الاقتصاد التكنولوجي العالمي.

الثروات المعدنية العناصر الأرضية النادرة كيمياء الصخور المعادن النادرة معادن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

حسام حسن

اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

ترشيحاتنا

الاجهزة الأمنية

مشاجرة جيرة لا طائفية.. الداخلية توضح تفاصيل واقعة مطاي بالمنيا

مستشفى

إصابة سيدة صدمتها سيارة في العلمين الجديدة

جثة

مصرع شخص إثر حريق داخل شقة سكنية في الشرابية

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد