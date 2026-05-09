إطلاق مشروع صحي متكامل للمعلمين وتفعيل الكارت الذكي للرعاية الشاملة
الخارجية الفرنسية لـ(أ ش أ): زيارة ماكرون تعزز الشراكة مع مصر وتعكس ثقة باريس بدورها في استقرار المنطقة
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا
سعر الجنيه الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 56 ألف جنيه رغم تراجع الأعيرة
بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولى الابتدائي بالمدارس الرسمية أول يونيو
الداخلية: تحرير 139 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء خلال 24 ساعة
رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت
فيروس هانتا.. عوض تاج الدين: لا توجد أي حالات مرصودة في مصر
بأسعار مخفضة.. طرح الأضاحي بوزارة الزراعة | اعرف الكيلو بكام؟
محافظ القاهرة يتفقد أعمال نقل موقف السيدة عائشة إلى مكانه الجديد
أخطر تصعيد| مقاتلات أمريكية تضرب ناقلات نفط إيرانية بمضيق هرمز.. هل تعود الحرب؟
أصل الحكاية

معدن غامض أنقذ الحياة على الأرض.. كيف ساهم في بقاء الكائنات الأولى؟

معدن الموليبدينوم
معدن الموليبدينوم
أمينة الدسوقي

كشفت دراسة علمية حديثة أن معدن الموليبدينوم لعب دورًا حاسمًا في بقاء أول أشكال الحياة على الأرض قبل أكثر من 3 مليارات سنة، رغم ندرته الشديدة في محيطات الكوكب آنذاك.

وتوصل الباحثون إلى أن الكائنات الدقيقة البدائية نجحت في تطوير آليات حيوية معقدة للاستفادة من الخصائص الكيميائية الفريدة لهذا المعدن، ما ساعدها على الاستمرار في بيئة كانت تُعد من الأكثر قسوة في تاريخ الأرض.

الأرض قبل 3 مليارات سنة عالم بلا أكسجين

في تلك الحقبة السحيقة، كانت الأرض مختلفة تماما عن شكلها الحالي؛ إذ كانت المحيطات فقيرة بالعناصر المعدنية الأساسية، بينما كان الغلاف الجوي شبه خالٍ من الأكسجين، في وقت لم تتجاوز فيه الحياة مراحلها الميكروبية الأولى.

ورغم هذه الظروف القاسية، استطاعت الكائنات الحية البدائية البقاء والتطور، في لغز حير العلماء لعقود طويلة، قبل أن تكشف الدراسة الحديثة عن الدور الخفي الذي لعبه معدن الموليبدينوم في دعم استمرار الحياة.

الموليبدينوم عنصر نادر بقدرات استثنائية

بحسب الدراسة المنشورة في Nature Communications، فإن الكائنات الدقيقة القديمة لم تعتمد فقط على المعادن الشائعة، بل طورت وسائل متقدمة للاستفادة من الموليبدينوم بسبب قدرته العالية على تحفيز التفاعلات الكيميائية الحيوية الضرورية للحياة.

ويُستخدم هذا المعدن اليوم داخل إنزيمات مسؤولة عن عمليات حيوية مرتبطة بدورات الكربون والنيتروجين والكبريت، وهي عمليات تُعد أساسًا لاستمرار الأنظمة البيئية والكائنات الحية.

فرضيات قديمة تسقط أمام الاكتشاف الجديد

كانت النظريات العلمية السابقة تفترض أن الحياة المبكرة اعتمدت في البداية على معدن التنغستين، باعتباره أكثر وفرة نسبيا في تلك الفترة، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى استخدام الموليبدينوم.

لكن النتائج الجديدة قلبت هذه الفرضية رأسا على عقب، بعدما أظهرت أن الكائنات الحية القديمة ربما استخدمت المعدنين معا منذ المراحل الأولى لتطور الحياة، أي قبل ما بين 3.7 و3.1 مليار سنة.

ندرة المعدن زادت أهميته

المثير في الاكتشاف أن ندرة الموليبدينوم لم تمنع الكائنات البدائية من البحث عنه، بل جعلته أكثر قيمة وأهمية، بفضل خصائصه التحفيزية الفريدة التي ساعدت في تسريع التفاعلات الكيميائية داخل البيئات القاسية.

ويرى العلماء أن هذا المعدن تحول إلى عنصر لا غنى عنه لبقاء الحياة المبكرة، خصوصا في المراحل التي كانت فيها الظروف البيئية شديدة التعقيد والاضطراب.

الفتحات الحرارية “الملاجئ السرية” للحياة الأولى

تشير الدراسة إلى أن الفتحات الحرارية المائية في أعماق المحيطات ربما لعبت دور “الخزانات الطبيعية” للموليبدينوم والمعادن النادرة الأخرى، مثل الحديد والنحاس والنيكل والمنغنيز.

ويعتقد الباحثون أن هذه البيئات القاسية وفرت الظروف المثالية لازدهار الكائنات المجهرية الأولى، من خلال تركيز العناصر الضرورية للحياة في مناطق محدودة داخل أعماق البحار.

الاكتشاف يغير مفهوم البحث عن الحياة الفضائية

لا تقتصر أهمية هذا الاكتشاف على فهم تاريخ الأرض فقط، بل تمتد إلى مستقبل البحث عن الحياة خارج كوكبنا.

فبحسب العلماء، لم يعد وجود الماء أو الأكسجين وحده معيارا كافيا للبحث عن الحياة، بل أصبحت الكيمياء المعدنية للكواكب عاملًا رئيسيا في تحديد إمكانية وجود كائنات حية عليها.

ويؤكد الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يغير جذريا طريقة دراسة الكواكب البعيدة، ويفتح الباب أمام فرضيات جديدة حول أشكال الحياة المحتملة في الكون.

