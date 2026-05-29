الجبهة الوطنية بدهب يوزع لحوم الأضاحي على الأسر في وادي مجيرح

وزّعت أمانة مدينة دهب بـ حزب الجبهة الوطنية، برئاسة السيد الخراشي أمين أمانة الحزب بالمدينة ، لحوم الأضاحي على عدد من الأسر والأهالي بوادي مجيرح بحضور الشيخ محمد عودة ناصر امين تنظيم أمانة دهب ومحمد شقوير مرحبا امين امانة التعليم

وذلك في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتعزيزًا لدور الحزب المجتمعي في دعم المواطنين ومساندة الأسر الأولى بالرعاية.

وشهدت الفعالية أجواءً من الود والمحبة ، حيث حرص أعضاء الأمانة على مشاركة الأهالي فرحة العيد، وتقديم التهنئة لهم، إلى جانب توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة، بما يسهم في إدخال البهجة والسرور على المواطنين خلال أيام العيد.

وأكد السيد الخراشي أن أمانة الحزب بمدينة دهب تحرص على التواجد المستمر بين المواطنين، والمشاركة في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الحزب بدعم روح التكافل والتعاون، وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن هذه المبادرات المجتمعية تعكس الدور الوطني والإنساني الذي يقوم به الحزب، مشيرًا إلى استمرار تنظيم الفعاليات الخدمية والمجتمعية التي تستهدف دعم أهالي مدينة دهب التابعة لها.