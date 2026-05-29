قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: كلمات ترامب مزيج من الحقيقة والأكاذيب.. والاتفاق في مراحله النهائية للتصديق
إنفوجراف| لقاءات واجتماعات وجولات ومتابعات.. حصاد أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
بوتين ينفي مسئولية موسكو عن إصابة مبنى سكني بطائرة مسيرة في رومانيا
تسريبات تكشف عن الألوان الرسمية لهواتف iPhone 18 Pro المرتقبة من أبل
تحذير.. أخطاء تدمر شحن عداد الكهرباء عند استخدام التكييف في فترة قصيرة
1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير
الصحة: تقديم 30.547 خدمة في وحدات الرعاية الأولية منذ بداية عيد الأضحى
بعد شائعات سحبه .. أبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد المثيرة للجدل
علامات قبول الحج 2026.. كيف يعرف الحاج أن الله تقبل حجه؟
الصحة : 23 ألف خدمة طبية في عيادات بعثة الحج المصرية
بيان مشترك بين أمريكا وعشر دول عن تهرب كوريا الشمالية من العقوبات
لخطورته على المارة .. محلية قنا تزيل منزلًا آيل للسقوط بحى السيد عبدالرحيم | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق مهرجان شاشات الجنوب يعود في دورته الثانية

اللي باقي منك
اللي باقي منك
محمد نبيل

انطلقت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "شاشات الجنوب" الذي تنظمه جمعية متروبوليس سينما، والذي يستمر من 28 (مايو) حتى 6 (يونيو) 2026، في سينما متروبوليس (مار مخايل) – الأشرفية، بيروت.
 

يأتي هذا المهرجان إيماناً من جمعية متروبوليس سينما بإعطاء مساحة لأفلام الجنوب، أو ما يعرف بـ "Global South Films". وتشمل هذه الدورة أفلاماً من 15 دولة وإنتاجات مشتركة، تأتي إلى الجمهور اللبناني المحب للسينما كي يكتشف أفلاماً من ثقافات مختلفة حازت على استحسان عالمي، لتكون سينما متروبوليس المساحة التي يكتشف فيها الجمهور اللبناني هذه الأفلام القيمة.
 

يفتتح المهرجان بالفيلم اللبناني "والأسماك تطير فوق رؤوسنا" إحراج ديما الحر، بعد أن فاز في المسابقة الرسمية لمهرجان Vision du reel وشارك في مهرجانات عدة. يعرض الفيلم للمرة الأولى في لبنان بحضور المخرجة ديما الحر.

أما الختام مع الفيلم الفلسطيني "اللي باقي منك" إخراج شيرين دعيبس والذي قام بعرضه العالمي الأول في مهرجان صندنس وحصد العديد من الجوائز في المهرجانات، نذكر منها جائزة اليسر الفضي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.
 

ضيفٌ آخر لمع اسمه في المهرجانات، هو المخرج الإسباني الفرنسي أوليفر لاكس، الذي سيصل إلى بيروت رغم الظروف الراهنة، وسيقيم جلسة حوارية يوم 3 (يونيو)، يديرها ربيع الخوري، مبرمج الأفلام العربية في مهرجان برلين الدولي وعضو جمعية متروبوليس سينما.  
 

كما سيعرض الفيلم الأخير للاكس "صيراط"  الذي نال جائزة لجنة التحكيم  في مهرجان كان 2025 ورشح للأوسكار عن أفضل فيلم دولي ممثلاً اسبانيا، يتميز الفيلم في العمل على الصوت.
 

أما الأفلام السابقة لأوليفر لاكس، فقد حظيت بمشاركات وجوائز في مهرجانات عدة. نذكر منها فيلمه "ميموزا"، الذي صوره في المغرب، وحصل على الجائزة الكبرى في قسم أسبوع النقاد بمهرجان كان عام 2016. بالإضافة إلى فيلمه "ستأتي النار" (Fire Will Come)، الذي نال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان 2019، عن فئة "نظرة ما". يتميز لاكس بعلاقة وثيقة مع العالم العربي والثقافة العربية.

"وقائع سنوات الجمر" للمخرج الجزائري الراحل محمد الأخضر حمينة، الذي نال السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1975، وكان أول فيلم عربي يُحصد السعفة الذهبية على الإطلاق. 

والفيلم العراقي "سعيد أفندي" إخراج كاميران حسني، الذي يعود إنتاجه لعام 1957، ويُعتبر من تراث السينما العراقية، ويتناول الواقعية الاجتماعية في العراق، معبرًا عن أمل قوي في نهضة السينما الوطنية في ذلك الوقت. تم ترميمه حديثًا، وعُرض بعد الترميم في مهرجان كان العام الماضي.
 

ويشارك من العراق فيلم "مملكة القصب" إخراج حسن هادي، الذي عرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان كان عن قسم نصف شهرية المخرجين 2025 وحاز على جائزة الكاميرا الذهبية لأفضل فيلم أول، والفيلم السعودي "هجرة" للمخرجة شهد أمين، الذي عرض عالميًا لأول مرة في مهرجان البندقية - إيطاليا.

مهرجان شاشات شاشات عروض مهرجان شاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

السد الإثيوبي

خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين

عداد الكهرباء

ماتنزلش في اجازة العيد.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا | اعرف الخطوات

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

ترشيحاتنا

عمرو مصطفي و الراحل محمد رحيم

عمرو مصطفى يروج لأحدث أعمال محمد رحيم .. بيقولولك إيه

ياسمين صبري

الحمدلله رب العالمين .. ياسمين صبري تؤدي مناسك الحج| صور

أحمد سعد

أحمد سعد يمازح جمهوره في عيد الاضحي بفيديو طريف عن الذهب

بالصور

كبسة باللحم في المنزل.. خطوة بخطوة للحصول على توليفة بهارات ساحرة وحبات أرز ذهبية

طريقة عمل الكبسة باللحم
طريقة عمل الكبسة باللحم
طريقة عمل الكبسة باللحم

أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة في السوق المصري.. صور

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

علاج الاكتئاب الحاد بدون أدوية .. لتحسن حالتك النفسية

أطعمة وعادات تساعد على تحسين الحالة المزاجية
أطعمة وعادات تساعد على تحسين الحالة المزاجية
أطعمة وعادات تساعد على تحسين الحالة المزاجية

طريقة عمل المندي باللحم.. وصفة شهية بتتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد