منى زكي وابنتها لي لي في جنازة والدة أحمد حلمي

حرصت الفنانة منى زكي على حضور جنازة والدة زوجها الفنان أحمد حلمي في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بصحبة ابنتها لي لي.



وغيب الموت صباح اليوم والدة الفنان أحمد حلمي، عقب وعكة صحية أنهكتها خلال الفترة الماضية، تاركةً وراءها ابناً طالما أعلن على الملأ أنها كانت ركيزة في تكوينه الإنساني قبل الفني.



لم يكن أحمد حلمي يخفي تعلّقه بوالدته، وقد كشف في أكثر من لقاء عن رغبة ظلت تسكنه منذ رحيل والده.

وقال أحمد حلمي في لقاء سابق: “بعد وفاة والدي حاولت كتير أجيب أمي تعيش جنبي، ما بترضاش، مش عايزة وحابة تبقى في بيتها، وكانت أمنيتي تبقى ساكنة في الشقة اللي جنبي، بس احترمت رغبتها في البقاء في بيت والدي، وأنا عمري ما هكون أناني.”

