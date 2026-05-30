مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد بؤرة تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم "السبت" إلى إقليم إيتوري المتضرر من الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المنتظر أن يزور جيبريسوس مراكز العلاج في مدينة بونيا، وأن يلتقي بالسلطات المحلية والعاملين في المجال الصحي والأسر المتضررة من العدوى.

وقال للصحفيين: "لهذا السبب نحن هنا، لنتناقش مع المجتمع ونرى كيف تتطور الأمور، وما إذا كانت هناك أي تحديات يمكننا المساعدة في التغلب عليها".

وفي حديثه من كينشاسا عاصمة الكونغو قبل توجهه إلى إقليم إيتوري، بؤرة تفشي المرض، قال تيدروس إن تفشي المرض معقد للغاية، لكن يمكن احتواؤه، وأنه يريد أن يعلم سكان إيتوري وإقليمي كيفو الشمالي والجنوبي المجاورين أنهم "ليسوا وحدهم".

كما دعا تيدروس إلى زيادة الدعم الدولي "حتى يحصل العاملون الصحيون على الإمدادات والتدابير الوقائية التي يحتاجونها".