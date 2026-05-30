لجنة هندسية لمعاينة الحالة الإنشائية بعد حريق في عمارة بحي ثالث الإسماعيلية

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة الحالة الإنشائية لأحد العمارات عقب اندلاع حريق بالدور الأرضي بنطاق حي ثالث، والتصدي الفوري لأي مخالفات قد تهدد أرواح المواطنين.

قامت لجنة هندسية متخصصة صباح اليوم بمعاينة موقع الحريق الذي اندلع بإحدى عمارات الدبش بمنطقة الشيخ زايد.

وضمَّت اللجنة ممثلي عن مديرية الإسكان بالإسماعيلية برئاسة دكتورة سماح المحمدي وكيل وزارة الإسكان بالإسماعيلية، ونقابة المهندسين، برئاسة نقيب المهندسين المهندس محمد عبد الرحمن، إلى جانب عدد من أعضاء النقابة. وقد انتقلت اللجنة إلى موقع العقار لإجراء معاينة إنشائية شاملة، والوقوف على مدى تأثر سلامة المبنى.

وشاركت في أعمال المعاينة والتنفيذ جهات متعددة، من بينها الأجهزة التنفيذية بحي ثالث، وإدارة البيئة والمخلفات بالمحافظة، وقوات الشرطة، في إطار تنسيق كامل لضمان سرعة التعامل مع الموقف.

وخلال أعمال اللجنة تم التوجيه بإزالة السور من الجهة البحرية للعقار، والملاصق لمخلفات متراكمة في البدروم والذى كان يعوق عملية الإطفاء، كما تم رفع جميع المخلفات من الموقع؛ وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار الحادث.

وأكدت الجهات المعنية استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات مشابهة في مختلف أنحاء المحافظة.