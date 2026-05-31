برلماني: الاستثمار في الصحة والتعليم ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات

ثمن النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إعلان وزارة المالية زيادة مخصصات قطاعي الصحة و التعليم في موازنة العام المالي المقبل، مؤكدا أن هذه الزيادات تؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.



وأشار " المندوه " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن الاستثمار في الصحة والتعليم يعد من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلي.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيه موارد إضافية لهذين القطاعين الحيويين يمثل استثمارًا مباشرًا في المواطن، ويعزز من جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.

جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستشهد زيادة ٣٠٪؜ فى موازنة الصحة و٢٠٪ للتعليم مقابل زيادة المصروفات بنحو ١٣,٥٪، موضحًا أننا نعمل ونتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.