«التضامن»: حصول مصر على الجائزة الفضية يؤكد تكامل جهود بعثات الحج

قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، رئيس بعثة الحج للجمعيات الأهلية، إنّ مكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية حصل هذا العام على الجائزة الفضية في جائزة «لبيتم» التي تنظمها وزارة الحج والعمرة سنويًا.

وأوضح أن الجائزة تُمنح للدول وفق معايير تشمل الالتزام بالجدول الزمني للاستعدادات، وضوابط التعاقدات، وخطط التوعية الخاصة بالحجاج، والإجراءات المتعلقة برحلة الحج.

وأشاد بجهود مكتب شؤون حجاج مصر وبعثتي وزارتي الداخلية والسياحة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التعاون وتضافر وتكامل الجهود بين جميع الجهات المنظمة للحج داخل مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ بعض التحديات ترتبط بتنظيمات الدولة المستضيفة، مثل فتح وإغلاق الطرق وتنظيم حركة الحافلات، إلا أن منح الجائزة جاء بعد مراجعة شاملة لجميع المعايير الخاصة بالرحلة.

وتابع أن الجهات المصرية بدأت الإعداد المبكر للموسم منذ شهر سبتمبر 2023، وهو ما ساعد على حجز مواقع متميزة في مِنى وعرفات لتيسير أداء المناسك على الحجاج المصريين.

وأشار عبد الموجود إلى أن الالتزام برفع بيانات الحجاج على المسار الإلكتروني، وإنهاء التعاقدات الخاصة بالفنادق والإقامة والتغذية ووسائل النقل قبل نهاية شهر رجب، وإصدار التأشيرات بداية من شهر رمضان، كان من بين العوامل التي دعمت حصول مصر على الجائزة.

ولفت إلى أن الاختيار المبكر للحجاج أتاح تنفيذ برامج توعوية لتأهيلهم لموسم الحج، إلى جانب اختيار أكثر من 271 مشرفاً وتنفيذ برنامج تدريبي لهم لمدة 3 أيام، وتم توثيق ذلك ضمن الملف المقدم للتقييم.