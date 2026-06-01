تيسيرا على المواطنين ..مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية بقرى طوخ

تفقد المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية عدد من المراكز التكنولوجية التى يتم تجهيزها بالوحدات المحلية بالقرى وذلك فى اطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية بشأن ضرورة تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين.



وقال رئيس مدينة طوخ أن المراكز التكنولوجية سوف تقوم بتقديم كافة الخدمات يستطيع المواطن من خلالها من استخدام كافة الخدمات الحكومية سواء فى ملف التصالح او تراخيص المحلات العامة او تراخيص البناء والتوسع فى تقديم خدمة افضل وتخفيف الزحام على المركز التكنولوجى بالمدينة.

من ناحية أخرى أجرى الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل بحمامات السباحة بعدد من مراكز الشباب بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد حمامات السباحة بمراكز شباب المنشيه ببنها و قها وسنديون وميت كنانة، للاطمئنان على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، والتأكد من تواجد فرق الإنقاذ والمشرفين، وصلاحية المعدات وتوافر أدوات الإسعافات الأولية، حفاظًا على سلامة المترددين خلال فترة العيد.

وأكد الفرماوي، خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتنظيمية، وتكثيف أعمال المتابعة اليومية، مشددًا على تقديم أفضل الخدمات للأعضاء والمترددين.