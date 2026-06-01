الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

فكرة مجنونة.. رجل يشغل سيارة بمحرك غسالة لتوفير الوقود

سيارة باربي
عزة عاطف

دفع الارتفاع المستمر في أسعار الوقود العديد من السائقين حول العالم للبحث عن حلول مادية مبتكرة لتوفير ميزانياتهم، إلا أن الشاب مالي هايتاور اختار طريقًا هندسيًا فريدًا ومثيرًا للدهشة. 

وقام هايتاور بإنقاذ سيارة ألعاب أطفال تالفة من سلة المهملات، وحولها ميكانيكيًا وبرمجيًا إلى مركبة عملية موفرة للوقود مخصصة لقضاء المشاوير والمهام المحلية القصيرة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، ليثبت أن الحاجة هي أم الاختراع بالفعل.

تفاصيل الهندسة العكسية وتحويل لعبة الأطفال إلى مركبة بمحرك وقود

بدأت الفكرة عندما عثر الشاب على مجسم لسيارة أطفال وردية اللون من طراز "Barbie Dream Camper" ملقاة في النفايات، ليقوم بعملية تحويل عكسية لسيارات الغولف والكهرباء عبر دمج الهيكل البلاستيكي اللعبة فوق شاسيه معدني مخصص لسيارات الكارتينج (Go-Kart). 

ودعم هايتاور مركبتك الوردية ميكانيكيًا بزراعة محرك بنزين صغير مستمد من آلة غسيل وتنظيف بالضغط العالي (Power Washer Engine)، ليوفر طاقة حركية كافية لدفع الشاسيه على الطرقات المحلية بجهد ميكانيكي بسيط واقتصادي للغاية.

مقارنة مادية وصادمة بين تكلفة تموين مرسيدس وسعر وقود باربي

يمتلك مالي هايتاور ذوقًا رفيعًا في السيارات؛ حيث يقتني في مرآبه سيارة مرسيدس بنز فاخرة ذات سقف مكشوف، إلا أن فاتورة تموينها أصبحت تشكل عبئًا ماليًا بعد أن وصلت تكلفة ملء خزانها بالبنزين الممتاز عالي الجودة إلى 90 دولارًا أمريكيًا. 

وفي المقابل، لا تتجاوز تكلفة ملء خزان سيارته الوردية الجديدة حاجز 3 دولارات فقط (ما يقارب 11 ريالًا سعوديًا)، مما جعلها الحل التنافسي الأمثل للتنقل اليومي السريع دون استنزاف مدخراته المادية.

حزمة التجهيزات التكنولوجية وحلول الترفيه الرقمي داخل اللعبة المعدلة

لم يقتصر مشروع التحويل على الجوانب الميكانيكية البسيطة، بل حرص المطور على تدعيم قمرة القيادة بحزمة تجهيزات متكاملة تحاكي المركبات الحقيقية؛ حيث خصص مساحة خلفية جيدة في الشاسيه تتسع لحمل الحقائب والمشتريات الخفيفة أثناء جولات التسوق اليومية. وزودت المركبة برميًا وماديًا بنظام إضاءة خارجي، ومنظومة صوتية ترفيهية متطورة، بالإضافة إلى جهاز لوحي (Tablet) مثبت في لوحة القيادة ليلعب دور شاشة المعلومات والترفيه المركزية، مع تدعيم المقعد بحزام أمان رباعي النقاط لتوفير الحد الأدنى من السلامة أثناء القيادة.

