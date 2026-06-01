قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء: مصر حققت تقدما ملحوظا في مسار التحول الرقمي
الفراخ بـ 80 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم
وزير الخارجية ونظيره الكاميروني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الأفريقي المشترك
الغندور: منذ تطبيق تقنية الفار.. الزمالك والأهلي تقاسما البطولات
الذهب يتراجع مع صعود الدولار والنفط وترقب قرار ترامب بشأن إيران
الصحة: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تستهدف الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة بالمدارس
3 شروط تحكم مستقبل محمد صلاح.. لماذا لا يكفي المال لإقناع نجم مصر بالانتقال إلى الدوري السعودي؟
الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الإثنين 1 يونيو
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 7 قرى جنوبي لبنان
تنسيق الجامعات 2026.. موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة
الغندور يوجه رسالة ساخرة لمنتقدي الكونفدرالية: الباب اتقفل
فحوصات وأشعة وتحاليل.. تطورات الحالة الصحية للفنان سامح صفوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صيادو الاستاكوزا في ولاية مين الأمريكية يواجهون أزمة متفاقمة مع ارتفاع التكاليف

صيادو الاستاكوزا في ولاية مين الأمريكية يواجهون أزمة متفاقمة مع ارتفاع التكاليف
صيادو الاستاكوزا في ولاية مين الأمريكية يواجهون أزمة متفاقمة مع ارتفاع التكاليف
أ ش أ

تتزايد حالة الاستياء بين صيادي الاستاكوزا في ولاية مين الأمريكية؛ بسبب ارتفاع التكاليف الناتج عن الرسوم الجمركية وزيادة أسعار الوقود.. في تطورات أكدت صحيفة (فايننشيال تايمز) أنها قد تلقي بظلالها على المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

ورصدت الصحيفة البريطانية تطورات الأوضاع في ولاية مين، المعروفة بصيد الاستاكوزا واستزراع المحار وإنتاج التوت الأزرق، مشيرة إلى تنامي القلق بين الصيادين الذين أعربوا عن استيائهم من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، مؤكدين أنها زادت الضغوط على القطاع ورفعت تكاليف التشغيل.

وقد أدت الرسوم الجمركية البالغة 50 في المائة على الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى نظام تعريفة معقد آخر على السلع المعدنية، إلى زيادة تكاليف المعدات لعمال قطع الأشجار، ومزارعي التوت الأزرق في الولاية، وكذلك الأمر بالنسبة لصيادي الاستاكوزا ومزارعي المحار.

وأكدوا أن الضغط الاقتصادي الذي طال أمده تسبب في تفاقم أوضاعهم المالية، في ظل ارتفاع تكاليف الإمدادات والعمليات الأساسية، التي يستخدمونها في أنشطة صيد "الاستاكوزا" واستزراع المحار.

ولم تقتصر حالة الاستياء في ولاية مين على قطاع صيادي الاستاكوزا (التي يطلق عليها جراد البحر) والمحار، بل امتد الأمر إلى أنشطة أخرى مهمة في الولاية في مقدمها زراعة التوت الأزرق وقطع الأشجار، الأمر الذي ينذر بمنافسة سياسية شرسة خلال الانتخابات المقبلة.

وفي ظل تلك الأوضاع، تلفت "فاينانشيال تايمز" إلى أن مصير السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية مين بات معلقاً، حيث يتطلع الديمقراطيون إلى تحقيق مفاجأة ضد السيناتور الجمهورية المخضرمة سوزان كولينز، التي تمكنت من الاستحواذ على مقعدها في المجلس لخمس دورات متتالية.

وتشير "فاينانشيال تايمز" إلى صعوبة المناخ الاقتصادي الراهن في الولاية مثل أسعار الوقود ، التي يبلغ متوسطها الآن 4.46 دولار للجالون- بزيادة نسبتها 40% عن العام الماضي- إلى جانب ارتفاع تكاليف مستلزمات الصيد الأساسية المستوردة، فاقمت من إحباط صيادي الولاية.

ورغم أن "الاستاكوزا" نفسها لا تخضع لضرائب مباشرة، فإن الرسوم الجمركية تؤثر على أسعار المعدات وتكاليف الوقود الضرورية لعمليات الصيد. ويواجه الصيادون الآن أعلى أسعار للوقود في التاريخ، مما يدفع الكثيرين منهم إلى إعادة النظر في انتماءاتهم السياسية بحثاً عن حلول لتخفيف أعباء تكاليف التشغيل المتزايدة.

وتؤكد الصحيفة أنه مع اقتراب الانتخابات، من المرجح أن تلعب ديناميكيات الأوضاع الاقتصادية المحلية والولاءات السياسية ومواقف المرشحين من الرسوم الجمركية، دوراً محورياً في تحديد تمثيل ولاية مين، وربما في ميزان القوى في مجلس الشيوخ.

ومع احتدام المناخ السياسي، أثرت سياسات الرسوم الجمركية الأخيرة، التي طُبقت في إطار برنامج ترامب "يوم التحرير"، بشكل كبير على قطاعات مختلفة، بما في ذلك صيد الأسماك والزراعة في ولاية مين.

وبعد أن كانت الرسوم الجمركية مرتفعة في البداية، جرى تخفيضها أخيراً إلى 10% عقب قرار قضائي اعتبرها غير قانونية؛ ومع ذلك، من المتوقع زيادتها.

وتشير الصحيفة في ختام جولتها داخل ولاية مين إلى ان هذه الديناميكيات تجسد التفاعل المعقد بين الإحباط الاقتصادي ومشاعر الناخبين مع قرب انعقاد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

صيادي الاستاكوزا ارتفاع التكاليف الناتج عن الرسوم الجمركية زيادة أسعار الوقود انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

الواقعة

شهود عيان يكشفون تفاصيل إنهاء حياة ربة منزل على يد زوجها بطوخ

هيئة المحكمة

بعد سجن ابنتيها.. إعادة محاكمة أم في قضية تزوير مفردات راتب طليقها

بالصور

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

بسكارف على الرأس.. ملك احمد زاهر تخطف الأنظار

.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد