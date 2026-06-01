رئيس مياه الإسكندرية يتفقد مراكز خدمة العملاء ومركز السيطرة والكوارث

أجرى المهندس السيد ريان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من روافع المياه ومراكز خدمة العملاء ومركز السيطرة والكوارث بالشركة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة

واستهل ريان الجولة بتفقد رافع مياه محمد نجيب، ورافع مياه مستشفى جيهان، ورافع مياه المحمودية، حيث تابع معدلات التشغيل وخطط العمل داخل الروافع، واطمأن على استقرار الضغوط بالشبكات وانتظام العمل بالورديات المختلفة، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة لضمان إستدامة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وعقب ذلك، توجه ريان يرافقه الدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجاري إلى عدد من فروع ومراكز خدمة العملاء، شملت مركز خدمة عملاء محرم بك، ومركز خدمة عملاء البلد، بالإضافة إلى مجمع خدمات كوم الدكة، حيث تابع سير العمل وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، واطمأن على جاهزية العاملين وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سرعة وجودة الأداء.

كما حرص على الاستماع إلى آراء العاملين ومتابعة آليات التعامل مع طلبات وشكاوى العملاء، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمة بصورة حضارية تليق بمواطني محافظة الإسكندرية وتحقيق أعلى معدلات رضا العملاء.

واختتم رئيس الشركة جولته بزيارة مركز السيطرة والكوارث وغرفة العمليات الرئيسية، حيث تابع منظومة المتابعة اللحظية للأحداث والشكاوى، واطلع على آليات التنسيق بين القطاعات المختلفة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، مؤكدًا أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بكفاءة وفاعلية.

وأكد المهندس السيد ريان أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط المتابعة الميدانية بكافة مواقع العمل، مشيرًا إلى أن التواجد المستمر بين العاملين ومتابعة الأداء على أرض الواقع يمثل أحد أهم أدوات تحسين الخدمة ورفع كفاءة التشغيل.

وأضاف نعمل وفق رؤية تستهدف تقديم خدمة متميزة ومستدامة للمواطنين، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتطوير الدائم لمنظومة التشغيل وخدمة العملاء، مع التأكيد على سرعة الاستجابة للشكاوى وتحقيق أعلى مستويات الجودة والرضا لدى المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجاري أن القطاع التجاري وجميع مراكز خدمة العملاء تعمل بكامل طاقتها خلال فترة الأعياد، مع توفير كافة التيسيرات اللازمة لإنجاز خدمات المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأضاف، نحرص على تقديم تجربة خدمية متميزة لعملائنا من خلال تطوير منظومة العمل بمراكز الخدمة، وتيسير الإجراءات، وسرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى، بما يعزز جسور الثقة بين الشركة وعملائها ويحقق أعلى مستويات رضا المواطنين.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة الشركة للمتابعة المستمرة لكافة مواقع العمل، والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل وخدمة العملاء للتعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة بكفاءة عالية.