حق ياسين رجع.. النقض تؤيد سجن المتهم 10 سنوات.. والأم: كنت واثقة في ربنا والقضاء| تفاصيل جلسة النقض

قضت محكمة النقض بالقاهرة، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية ياسين تلميذ دمنهور”، وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 10 سنوات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وعقب صدور الحكم، سادت حالة من الفرحة بين أسرة الطفل ياسين وعدد من أهالي محافظة البحيرة الذين تابعوا القضية منذ بدايتها، معتبرين أن قرار محكمة النقض أنهى رحلة طويلة من التقاضي.

النقض تؤيد سجن المتهم بالتعدي على الطفل ياسين 10 سنوات

حق يا ياسين رجع

وقالت والدة ياسين، في تصريحات عقب صدور الحكم: “حق يا ياسين رجع.. وكنت واثقة في ربنا وفي القضاء المصري”، معربة عن سعادتها البالغة بتأييد الحكم الصادر بحق المتهم.

وأضافت أن أسرتها تمسكت بحق ابنها منذ اللحظة الأولى، وكانت على يقين بأن العدالة ستأخذ مجراها، مشيرة إلى أن قرار محكمة النقض أدخل السعادة إلى قلوب أفراد الأسرة وكل من ساندهم خلال الفترة الماضية.

انتصارًا للعدالة

وقال محامي الطفل ياسين فى تصرحات خاصة لموقع “صدي البلد”، عقب صدور الحكم أنه يمثل انتصارًا للعدالة وإنصافًا للطفل وأسرته بعد رحلة طويلة من الإجراءات القانونية.

النقض تؤيد سجن المتهم بالتعدي على الطفل ياسين 10 سنوات

وأضاف أن محكمة النقض أسدلت الستار على القضية وأكدت سلامة الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع، مشيرًا إلى أن المحكمة اطلعت على كافة أوراق الدعوى وأدلتها وانتهت إلى رفض الطعن وتأييد العقوبة.

وأوضح أن أسرة الطفل تمسكت بحق نجلها منذ بداية القضية، رغم ما واجهته من ضغوط وتحديات، مؤكدًا أن الحكم النهائي يعكس ثقة المواطنين في القضاء المصري وقدرته على تحقيق العدالة.

وأكد أن القضية حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام، وهو ما وضع مسؤولية كبيرة على جميع الأطراف، إلا أن مسار العدالة أخذ مجراه الطبيعي حتى صدور الحكم النهائي.

واختتم محامي الطفل تصريحاته بالتأكيد على أن قرار محكمة النقض يمثل نهاية المرحلة القضائية في القضية، موجهًا الشكر لكل من دعم الطفل وأسرته خلال الفترة الماضية، ومشددًا على أهمية حماية حقوق الأطفال وتوفير الدعم اللازم لهم في مثل هذه القضايا.

الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه

وعلّق محامي الطفل ياسين، على الحكم عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي قائلا إن محكمة النقض أسدلت الستار على القضية بحكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أن رفض الطعن المقدم من المتهم يعني تأييد العقوبة الصادرة ضده بالسجن المشدد 10 سنوات.

النقض تؤيد سجن المتهم بالتعدي على الطفل ياسين 10 سنوات

وأضاف محامي الطفل ياسين في منشوره: «الحمد لله.. مبروك يا ياسين ومبروك لماما بطل الحكاية»، في إشارة إلى انتهاء المسار القضائي للقضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام خلال الفترة الماضية.

محاكمة المتعدي على الطفل ياسين

كانت محكمة جنايات دمنهور قد عاقبت المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، قبل أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض، التي أصدرت حكمها اليوم برفض الطعن وتأييد العقوبة.

وتعد القضية من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام بمحافظة البحيرة خلال الفترة الماضية، وسط متابعة واسعة لمجريات التحقيقات والمحاكمات حتى صدور الحكم النهائى.

وبصدور الحكم، أصبح القرار نهائيًا واجب النفاذ، لتنتهي بذلك واحدة من القضايا التي حظيت بمتابعة واسعة، وسط تفاعل كبير من المتابعين مع تعليق محامي الطفل عقب إعلان الحكم.