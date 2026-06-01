خالد الغندور: العدالة الحقيقية تتمثل في تطبيق اللوائح على الجميع

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث فيه عن أهمية تحقيق العدالة في المنظومة الرياضية، مشيرًا إلى إعجابه بالأشخاص الذين يطالبون بتطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء.

وأكد الغندور أن العدالة تقتضي معاقبة اللاعبين المخطئين وفقًا للوائح، وتطبيق العقوبات على الأندية المنسحبة، وعدم تخفيف العقوبات أو الالتفاف عليها، إلى جانب الالتزام بقرارات لجان الانضباط واحترامها.

وشدد على أهمية توثيق العقود الحقيقية للاعبين داخل اتحاد الكرة، ودعم جميع المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها السنية، ومساندة المدربين سواء كانوا مصريين أو أجانب بعيدًا عن الأهواء والانتماءات.

واختتم الغندور منشوره بالتأكيد على أن أصحاب هذه المبادئ يستحقون الشكر والتقدير، لأنهم يضعون العدالة والضمير فوق أي مصالح شخصية أو انتماءات رياضية.