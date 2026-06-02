أحمد حسن يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني في الأهلي

كشف احمد حسن آخر تطورات المدير الفني للنادي الاهلي خاصة بعد عدم قناعة مجلس إدارة الاهلي بتوروب.



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" مصدر: الأهلي لم يتوصل لاتفاق مع أي مدرب جديد حتى الآن وينتظر فسخ عقد توروب أولا قبل أي خطوة ".



فجر الإعلامي إسلام صادق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المدير الفني المغربي وليد الركراكي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للدنماركي ياس توروب بداية من الموسم المقبل.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على موقع “فيسبوك” مفاجأة الأهلي يفاوض وليد الركراكي لخلافة "توروب" الموسم المقبل"