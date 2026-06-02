افتتاح كوبري النصر العائم 2 ببورسعيد بحضور المحافظ ورئيس هيئة قناة السويس

افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، كوبري النصر العائم الثاني، في احتفالية شهدتها المدينة، وسط توقعات بأن يسهم المشروع في تحسين الحركة المرورية بين بورسعيد وبورفؤاد.

تفاصيل تنفيذ الكوبري الجديد

الكوبري الجديد تم تنفيذه في الترسانة البحرية التابعة لهيئة قناة السويس ضمن مشروعات المشاركة المجتمعية، بتكلفة بلغت نحو 100 مليون جنيه، وبطول 421 مترًا وعرض 15 مترًا، ويستوعب حتى 100 طن، موضحة أنه بدأ بالفعل في استقبال المركبات والمواطنين بعد الافتتاح.

ويعمل الكوبري الجديد بالتوازي مع كوبري النصر العائم الأول الذي افتتح عام 2016، بهدف تخفيف التكدس المروري الناتج عن التوسع العمراني في بورفؤاد، وأن المشروع اكتمل خلال 8 أشهر فقط لتعزيز السيولة المرورية بين المدينتين.