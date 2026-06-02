فرج عامر يكشف مفاجأة: الأهلي يقترب من دورة ودية بالسعودية بجوائز تتجاوز 370 مليون جنيه

كشف رجل الأعمال فرج عامر عن قيام السعودية بدورة ودية سيشارك فيها عدد من الأندية من ضمنهم الأهلي المصري.



وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" صحيفة عكاظ السعودية أعلنت إن فيه دورة ودية هتتلعب وقت موسم الرياض والدورة هتجمع 4 فرق فقط هيتعمل بينهم قرعة.



والفرق هي الأهلي المصري والنصر السعودي والهلال وانتر ميامي.

تابع :" والأهلي هيعتذر رسميا عن بطولة السوبر المصري وهيلعب الدورة دي بدلا منه.

اختتم :" الحاجة اللي اتفاجئت بيها جوائز البطولة دي 7 ملايين دولار يعني 370 مليون جنيه مصري يعني اكتر من مكافأة دوري أبطال أفريقيا.