أخبار السيارات| لكزس تودع سيارتها الكهربائية LF-ZC قبل ولادتها.. فضيحة تقنية تلاحق كيا بعد أعطال متكررة

​في خطوة غير مسبوقة تضع منافسيها في مأزق، أعلنت العملاقة الصينية BYD عن تحملها المسؤولية القانونية الكاملة والتعهد بدفع تعويضات مالية في حال وقوع حوادث سير أثناء تفعيل أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة في سياراتها. هذا القرار الجريء يعكس ثقة الشركة المطلقة في برمجياتها الذكية، ويمثل تحولاً جذريًّا في تشريعات سلامة السيارات ذاتية القيادة عالميًّا.

​تلقى محبو العلامة اليابانية الفاخرة صدمة مدوية بعد تسريبات تؤكد قرار لكزس بإيقاف مشروع تطوير سيارتها الاختبارية المنتظرة LF-ZC قبل دخوله خطوط الإنتاج الفعلي. السيارة التي كانت تُعقد عليها الآمال لتكون ثورة في عالم السيدان الكهربائي الفاخر، تم تجميدها لإعادة توجيه الاستثمارات نحو منصات دفع هجينة وأكثر ملائمة لمتغيرات السوق الحالية.

تواجه شركة كيا الكورية موجة من الانتقادات الحادة ودعاوى فنية بعد تكرار شكاوى الملاك من عطل خفي يتسبب في تجمد كامل لشاشات العرض الرقمية ونظام المعلومات والترفيه أثناء القيادة. الخلل البرمجي لا يحرم السائق من تشغيل الموسيقى فحسب، بل يتسبب في تعطيل رؤية الكاميرات الخلفية والتحكم في بعض وظائف المقصورة الحيوية.

​أصدرت نيسان تحذير استدعاء خطير يشمل آلاف السيارات بعد رصد خلل تقني يؤدي إلى انطفاء واختفاء لوحة العدادات الرقمية بالكامل بشكل مفاجئ أثناء سير السيارة على سرعات عالية. هذا العطل يضع السائق في موقف حرج لعدم معرفته بالسرعة الحالية أو مستويات الوقود والحرارة، وطالبت الشركة الملاك بزيارة مراكز الصيانة فورًا لتحديث البرمجيات مجانًا.

أشعلت نسخة نادرة ومرممة بالكامل من إحدى أساطير فورد الرياضية التي يعود تاريخ إنتاجها لـ 54 عامًا مضت، صراعًا ساخنًا بين كبار هواة جمع السيارات في أحدث المزادات العالمية. السيارة حافظت على تفاصيلها الميكانيكية الأصلية الخام مع لمسات تجديد فاخرة، مما جعلها تسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا يعكس القيمة المتصاعدة للسيارات الكلاسيكية.