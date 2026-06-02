أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نهاية النظام الإيراني وزواله من العالم أمر لا مفر منه، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال نتنياهو: “لن يعود النظام الإيراني لتهديد وجود إسرائيل”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود إلى ما كانت عليه وسيسقط في نهاية المطاف، على ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وزعم نتانياهو خلال حفل وداع رئيس الموساد ديفيد بارنيا أن "مؤامرات كل متآمر شرير ضد إسرائيل ستفشل، وسيكون الثمن الذي سيدفعه باهظًا. والثمن الذي دفعته إيران بالفعل باهظ جدًا".

تأتي تصريحات نتنياهو، بعد ساعات من مكالمة وصفتها الصحف الإسرائيلية بأنها متوترة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على خلفية إعلان إسرائيل التصعيد في لبنان.