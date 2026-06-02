قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر واليابان تعززان شراكتهما التعليمية.. زيارة رفيعة لمعهد الكوزن بالعاشر من رمضان
خلاف على أولوية الجلوس | الداخلية تكشف تفاصيل قيام مسن بـ سبّ فتاة بالمترو
نتنياهو يتوعد إيران بالسقوط ويهدد بيروت : لا عودة لنظام طهران
وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني بجنيف تعزيز التعاون وتطوير التدريب المهني
خلفًا لتولسي غابارد.."ترامب" يكلّف بيل بولتي بقيادة الاستخبارات الوطنية مؤقتًا
السيطرة على حريق مصنع تحت التشطيب بالمنطقة الصناعية في العبور
الأغذية العالمي: المناطق الجنوبية بلبنان الأكثر تضررا بسبب القصف الإسرائيلي
رسميا الدولار يتراجع 13 قرشا.. وهذا سعره الآن
نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس
الغرفة 202 تشعل أحلام الأرجنتين.. هل يكتب ميسي الفصل الأخير من الأسطورة في مونديال 2026؟
تراجع الذهب وعيار 18 يسجل رقماً قياسياً
الأغذية العالمي بلبنان: مليون و240 ألف شخص يواجهون انعداما بالأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان: لو الزمالك عليه 7 ملايين دولار بسبب قضايا القيد.. فالأهلي دفع المبلغ نفسه في مدربين

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحديث عن المبالغ المستحقة على النادي بسبب قضايا القيد يجب النظر إليه في سياقه الصحيح، مشيرًا إلى أن قيمة 7 ملايين دولار ليست رقمًا استثنائيًا في كرة القدم المصرية.

تصريحات أحمد سليمان

وقال سليمان عبر تصريحات إذاعيه : "لو الزمالك عليه 7 ملايين دولار بسبب قضايا القيد، فالأهلي دفعهم في اثنين مدربين بعدما توصل لاتفاق معهم"، في إشارة إلى أن الأندية الكبرى تتحمل التزامات مالية كبيرة في ملفات مختلفة، سواء كانت خاصة بالمدربين أو اللاعبين أو القضايا الدولية. وتأتي تصريحات سليمان في ظل الجدل المستمر حول ملف إيقاف القيد والمستحقات المالية على الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وكان قد كشف الناقد الرياضي فتحي سند حقيقة صدور قرار بإيقاف قيد الزمالك بسبب قضية صلاح مصدق، كعقوبة تأديبية، مؤكدًا عدم وجود أي قرارات من هذا النوع بحقه.

وكتب فتحي سند عبر فيسبوك  :الزمالك ينفي تماما ما يتردد بشأن تعرض النادي لإيقاف تأديبي بسبب قضية صلاح مصدق، إذ لا تزال القضية في مراحلها الأولى.

وأكدت إدارة الكرة بالنادي أنها تقدمت بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية، بعد سداد الرسوم المقررة وإيداع مذكرة تتضمن دفوع النادي، لافتة إلى أن المحكمة لم تصدر أي حكم نهائي بشأن الطعن حتى الآن.

وشدد الزمالك على عدم وجود أي عقوبات تأديبية أو قرارات بإيقاف القيد سواء في قضية صلاح مصدق أو أي قضية أخرى تخص النادي.

وفي السياق ذاته، أشار النادي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع القضيتين الخاصتين بالبرتغاليين جواو إسبينوسا ميجيل ولويس فيسنتي كاسترو، مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز، من قائمة القضايا المسجلة ضد الزمالك، وذلك عقب سداد المستحقات المالية المستحقة لهما.

الزمالك الاهلي أحمد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

عريس المونديال.. أول صور من عقد قران النجم عمر مرموش

الذهب

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

امير ابو العز

فرج عامر : مصر تملك مهاجمًا موهوبًا بجانب حمزة عبدالكريم

سهام جلال

عشرة العمر.. خالد الغندور ينعى سهام جلال برسالة مؤثرة

أرشيفية

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى..الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك وATM

ترشيحاتنا

انجي المقدم

بفستان جينز .. ظهور لافت لـ إنجي المقدم يبهر متابعيها

سهام جلال

قولوا ما شاء الله .. رد سابق لـ سهام جلال يعود للواجهة بعد رحيلها

أحمد المسلماني

أحمد المسلماني يهنئ إذاعة دراما إف إم بالعيد الأول لتأسيسها

بالصور

بعد معاناتها من انسداد الشرايين الطرفية.. جمال شعبان ينعى سهام جلال بكلمات مؤثرة

وفاة الإعلامية سهام جلال
وفاة الإعلامية سهام جلال
وفاة الإعلامية سهام جلال

محافظ الشرقية يُتابع انتظام الخدمات المقدمة للمترددين على مستشفى أبو كبير المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة حلقة السمك بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

محمد صلاح

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

سهام جلال

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد