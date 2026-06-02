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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2026 صينية في السوق المحلي

سيارات جديد 2026 صينية
سيارات جديد 2026 صينية
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الصينية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي سيتى راى، وشيرى تيجو 7 برو،  وام جى ZS، وساوايست اس 05، ودونج فنج ماجي .

دونج فنج ماجي موديل 2026

تحصل سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 204 حصان، ووبها عزم دوران 454 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج ماجي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

ساوايست اس 05 موديل 2026

تستمد سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ساوايست اس 05 موديل 2026

تباع سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 10 ألاف جنيه .

ام جى ZS موديل 2026

قوة سيارة ام جى ZS موديل 2026 تصل إلي 119 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصلا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ZS موديل 2026

تتوافر سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 75 ألف جنيه .

شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

عزم دوران سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 يصل إلي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 154 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 230 ألف جنيه .

جيلي سيتى راى موديل 2026

خزان وقود سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 172 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي سيتى راى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 379 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 469 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة شيرى تيجو 7 برو فنج ماجي موديل 2026 ساوايست اس 05 موديل 2026 ام جى ZS موديل 2026 شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 جيلي سيتى راى موديل 2026 طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الصينية

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