نماذج تستحق التكريم.. محافظ الغربية يدعو الآباء أصحاب مسيرة العطاء للتقدم في «الأب القدوة 2026»

دعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الآباء أصحاب قصص الكفاح والعطاء بالمحافظة إلى المشاركة في مسابقة «الأب القدوة 2026»، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأسرة المصرية وتسليط الضوء على النماذج المشرفة من الآباء.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية، أن المسابقة تمثل رسالة تقدير لكل أب قدم نموذجًا حقيقيًا في تحمل المسؤولية وتربية الأبناء على القيم الإيجابية، مشيرًا إلى أهمية دعم النماذج الملهمة التي تسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي ، أن باب التقديم مفتوح حتى يوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري من خلال مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لافتًا إلى أن المسابقة تشمل عدة فئات، من بينها الأب الطبيعي، والأب لابن من ذوي الإعاقة، والأب البديل، بالإضافة إلى آباء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف المحافظ ، أن شروط ومعايير الترشح تتضمن تقديم قصة عطاء إنسانية مؤثرة داخل الأسرة والمجتمع، وألا يقل عمر الأب عن 50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، مع الاهتمام بتعليم الأبناء وتشجيعهم على العمل والإنتاج والمشاركة المجتمعية، كما يشترط ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، باستثناء بعض المحافظات الحدودية، وأن يكون الأبناء حاصلين على مؤهلات جامعية أو بمراحل التعليم المختلفة، فيما تضمنت شروط فئة الأب البديل تحقيق المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة وتوفير الرعاية الكاملة لهم بما يضمن تنشئة سليمة ومستقرة.

قصة بطولة أب

ودعا محافظ الغربية، المواطنين الراغبين في الترشح إلى سرعة التوجه لمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية والإدارات الاجتماعية التابعة لها لاستكمال الأوراق المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين من أبناء المحافظة.

دعم التضامن الاجتماعي

ويأتي إطلاق مسابقة «الأب القدوة 2026» بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الأب، وفي إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لترسيخ مفهوم التربية الإيجابية وتعزيز دور الأب داخل الأسرة المصرية، من خلال تكريم النماذج المشرفة التي تمثل قدوة حقيقية للأجيال الجديدة.