المنشآت الفندقية تعقد جمعيتها العمومية 8 يونيو.. تفاصيل

تعقد غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية الإثنين الموافق 8 يونيو الجاري، بأحد فنادق القاهرة وحال عدم اكتمال نصابها القانوني يؤجل الإجتماع إلى الساعة الحادية عشر صباح نفس اليوم ويعقد فى ذات المكان ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور عٌشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

جدول أعمال الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية



وتناقش غرفة المنشآت الفندقية، النظر في تقرير مجلس الإدارة المقدمة للجمعية العمومية عن 2025، بالإضافة إلى إعتماد الموازنة التقديرية للغرفة لعام 2026، وإقرار الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي المتهي في 31 ديسمبر 2025، واعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات.



يذكر أن المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024، تنص على "يمثل المنشأة لدى الغرفة الممثل القانوني لها لدى الوزارة المختصة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من الوزراة المختصة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة، ويتعين إخطار الوزارة المختصة والغرفة رسمياً بممثل واحد للمنشأة، ولايمنع أن يكون ممثل المنشآة في الغرفة ممثلاً لمنشأة أخرى فى غرفة أخري.

وأوضحت المادة 12 على أن يكون حق الحضورب لأعضاء الغرفة المسددين للإشتراكات، كما يرجى إثبات الصفة عند الحضور ويكون مطابق لإسم الممثل القانوني المسجل لدى وزارة السياحة والآثار، واضعين فى الاعتبار ضرورة إحضار " صورة من السجل التجارى- صورة رخصة سارية بالنسبة للمدير المسئول" علماً بأن حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها يقتصر على الممثل القانوني للمنشأة ويجوز للمدير المسئول الحضور والتصويت بموجب توكيل خاص صادر من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب الشهر العقاري.