غرفة المنشآت الفندقية: إشغال سياحي يقترب من 100% مع عيد الأضحى

أكد رامي فايز أن المقاصد السياحية في مصر تشهد حالة رواج كبيرة مع اقتراب عيد الأضحى، موضحًا أن نسب الإشغال ترتفع بشكل ملحوظ في مختلف المناطق السياحية.

إشغال فندقي مرتفع في معظم المقاصد

أوضح أن نسب الإشغال في البحر الأحمر تتراوح بين 88% و96%، بينما تصل في الساحل الشمالي والإسكندرية إلى 100% خلال فترة الذروة.

السياحة الداخلية تقود الحركة خلال العيد

أشار إلى أن الإقبال المحلي يرتفع بقوة مع انتهاء الامتحانات، ما يدفع الكثير من الأسر للسفر إلى المدن الساحلية قبل زحام العيد.

تزامن السياحة الأجنبية مع الموسم المحلي

لفت إلى استمرار تدفق السياحة الأجنبية من ألمانيا وبولندا والتشيك وبلجيكا وإنجلترا، بنسب إشغال لا تقل عن 80%.

استعدادات مكثفة داخل الفنادق

أكد أن الفنادق رفعت درجة الاستعداد عبر زيادة العمالة وتحسين الخدمات والبرامج الترفيهية لضمان تجربة سياحية مميزة.

التجربة السياحية عامل الحسم

اختتم بأن جودة التجربة السياحية أصبحت العامل الأهم في عودة السائح مرة أخرى ونقل صورة إيجابية عن مصر عالميًا.

https://web.facebook.com/reel/1499036134996818