محافظ القاهرة: تنويع مصادر التمويل أولوية لتطوير العاصمة وتحسين الخدمات

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم أن المحافظة تتبنى استراتيجية واضحة لتنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد بشكل أساسي على الموازنة العامة للدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إيجاد مصادر تمويل غير تقليدية لدعم المشروعات التي تستهدف رفع جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ القاهرة

وأوضح محافظ القاهرة أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تعزيز التمويل الذاتى وتعظيم الإيرادات والاستغلال الأمثل لأصول المحافظة، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يساهم في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق التنمية المستدامة بالعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن زيادة مخصصات الموازنة ستدعم جهود المحافظة في استكمال مشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية بمختلف الأحياء، بما يحقق أهداف الدولة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الحياة في العاصمة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة ديوان عام محافظة القاهرة للعام المالي 2026/2027 بإجمالي 8 مليارات جنيه، مقارنة بـ5.68 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.