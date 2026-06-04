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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعطل الشبكة ..احذر وضع جهاز واى فاى في هذه الأماكن

بطء شبكات الواي فاي Wi-Fi
بطء شبكات الواي فاي Wi-Fi
لمياء الياسين

تعاني من بطء شبكات الواي فاي Wi-Fi وتحتار ما يجب فعله حيال ذلك يمكنك القيام بإتباع مجموع الخطوات التالية وفقا لموقع tomsguide.

اختبار السرعة

يجب عليك باستكشاف مشكلات سرعة الواي فاي Wi-Fi والقيام بإصلاحها بشكل أفضل فيعد اختبار السرعة باستخدام الهاتف الذكي طريقة دقيقة وذلك لاختبار سرعة اتصالك بالإنترنت ولاستبعاد أي مشكلات أكبر وذلك مع مزود خدمة الإنترنت .

تجاوز السرعات

أجهزة Wi-Fi قد تقدمت إلى حد كبير على مر السنين فإذا كنت لا تزال تستخدم راوتر قديماً منذ سنوات فلن تكون السرعة كما توقعت، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أجهزة جديدة أو هواتف ذكية أحدث فمن المنطقي الترقية لأن إقران الأجهزة الأحدث مع الأجهزة القديمة قد يعيق أداءها.

. لو الواي فاي بطئ WiFi.. إليك الأسباب والحلول

قوة الإشارة

يجب الانتباه من وضع الواي فاي في مكان خاطىء فإذا كان لديك جهاز خارجي قديم فلن تكون الأشارة بالقوة المتوقعة وبنفس المقياس، إذا كنت تريد شبكة واى فاى Wi-Fi قوية فيجب اختيار المكان الصحيح لوضع الراوتر فيجب التأكد من وضعه في مكان تكون فيه الإشارة مركزية لأنشطتك اليومية.

يجب الانتباه أيضا إلى أن العديد من الأجهزة تؤدي إلى تعطل الأجهزة الآخرى فقد تتمثل الزيادة الإجمالية في الطاقة وعدد الأجهزة التي يمكن لجهاز توجيه واي فاي Wi-Fi التعامل معها في التقليل من قوة الإشارة للراوتر.

الأجهزة والكابلات القديمة

قد تتسبب في إعاقة سرعات الشبكة عن غير قصد إذا كانت لديك كبلات Cat5 قديمة ، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم نطاق عريض أقل من 100 ميجابت في الثانية، فقد لا تلاحظ أبداً أن المبدل Switch القديم قد يفسد أداء الشبكة، الكابلات والأجهزة القديمة ستقلل من السرعة القصوى المحتملة.

واي فاي Wi Fi سرعة واي فاي Wi Fi الهاتف الذكي كبلات Cat5 أداء الشبكة أجهزة Wi Fi مزود خدمة الإنترنت سرعات الشبكة

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