رئيس الوزراء يكشف موعد تحويل الدعم من عيني لنقدي ونظام تقسيم الشرائح

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل علي تأمين احتياجاتها من الطاقة خلال فصل الصيف .

واضاف رئيس الوزراء انه ناقش تحويل الدعم العيني الى دعم نقدي، حيث تم عقد اجتماعات لمناقشة هذا الملف الهام مؤكدا أن الدعم العيني به مشكلات متوارثة منذ عشرات السنين .

واكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم المقدم للمواطنين ونعمل علي وصول الدعم لمستحقيه، و سيتم الإعلان عن تحويل الدعم من عيني لنقدي في أقرب وقت مشيرا أنه سيتم تطبيقه في العام المالي القادم عقب المشاورات مع جميع الجهات.

واوضح رئيس الوزراء انه سيتم تقسيم الدعم لشرائح من الأشد فقرا الى الشرائح التي تليها بمبالغ تتناسب مع كل شريحة .

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري يسير بثبات لافتا إلى أن هناك زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩% دون أي أعباء جديدة .

وأضاف رئيس الوزراء أن مع بداية العام المالي الجديد سوف يشهد حزم ضريبية وجمركية وعقارية بعد إقرار البرلمان عدد من القوانين المرسلة من الحكومة .

واشار الي أنه سيتم بدء تنفيذ الموازنة الجديد فور موافقة البرلمان عليها لافتا أنه الموازنة تتضمن زيادة مخصصات الصحة والتعليم مشيرا الي ان هناك ٣٠% زيادة للصحة و ٢٠% للتعليم كما أنها تتضمن ٤٧.٥ مليار جنيه للتأمين الصحي و العلاج علي نفقة الدولة

وأضاف أن الموازنة بها ٩٠ مليار جنيه لمساعدة الصناعة وريادة الأعمال و ٤٨ مليار جنيه لرد أعباء التصدير .