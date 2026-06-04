قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تجدد الدعوة للمجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان
أخبار التوك شو | إسرائيل: القتال مستمر في لبنان.. نصائح للتفوق في امتحانات الثانوية والإعدادية
نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن
الإسكان تطرح 76 محلا تجاريا.. تفاصيل ونظام المزايدة
إمبابي : مشتري الذهب و الفضة الضريبة يتحمل 14% ضريبة على المصنعية
وزير الخارجية: نحرص على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع اليابان
مدبولي: لا نتمسك بأي نص في قانون الأسرة.. والمسودة الحالية مطروحة للنقاش
خلافات جيرة.. ملابسات معركة بالشوم والحجارة في نجع حمادي
صلاح عبد الله يداعب نادية الجندي: أنا صلاح عبد الله والأجر على الله
آلام المفاصل بعد الخمسين ليست بسبب شيخوخة.. تمارين تقوي العظام وتخفف خشونة الركبة
لمواجهة زيادة استهلاك الكهرباء.. الوزراء يعلن خطة طوارئ لتأمين احتياجات طاقة "الصيف الاستثنائي"
مدبولي يعلن إجراءات غير مسبوقة لضبط اللجان وتوفير الراحة للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: مواقف مصر راسخة لإقرار السلم والأمن في المنطقة ووقف الصراعات

رئيس الوزراء: مواقف مصر راسخة لإقرار السلم والأمن في المنطقة ووقف الصراعات
رئيس الوزراء: مواقف مصر راسخة لإقرار السلم والأمن في المنطقة ووقف الصراعات
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن مواقف مصر راسخة لإقرار السلم والأمن في المنطقة ومنع الصراعات الحالية.

واستعرض مدبولي -خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الجديدة- الموقف الدولي والإقليمي والجهد الذي تبذله الدولة المصرية في استمرار عملية الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بالإضافة إلى المساعي التي تقوم بها القيادة السياسية ووزارة الخارجية في هذه الإجراءات.

وقال رئيس الوزراء :"نتابع نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار هذا الأسبوع من خلال لقاء العديد من المؤسسات الدولية في مصر والمكالمات الهاتفية لعدد من قادة العالم على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى كلمة الرئيس باحتفال مصر بيوم أفريقيا، ما يؤكد على ثوابت الموقف المصري الراسخ في العمل على إقرار السلم والأمن في المنطقة ووقف كل الصراعات الحالية التي تؤثر بصورة سلبية على العالم ومنطقتنا بصورة مباشرة ودعم تنمية القارة الإفريقية وأجندة التنمية حتى 2063 ودور مصر القوى من خلال مشاركتها في كل المؤسسات الأفريقية في دعم كل ملفات التنمية خلال هذه الفترة والفترة القادمة".

وأضاف: "نتابع الموقف الخاص بملف الحرب الحالية حيث يتمنى العالم أجمع أن يتم الإعلان بصورة نهائية عن إقرار عملية وقف الحرب ولكن فى ظل الاعتداءات غير المبررة على الشقيقتين الكويت والبحرين على مدار الأيام الماضية، وأدانت مصر بأشد العبارات هذه الاعتداءات غير المقبولة، وتؤكد على الحفاظ على استقرار كل دول الخليج الشقيقة وعدم المساس بأمنهم واستقرارهم وهذا يظل موقف مصر الثابت والراسخ فى هذا الأمر ".

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إقرار السلم والأمن منع الصراعات الحالية اجتماع الحكومة بالعاصمة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

خضراوات

الطماطم تنخفض مجددًا.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

توروب

رسميًا.. شوبير يعلن انتهاء علاقة توروب بالأهلي وتوقيع المخالصات

ترشيحاتنا

هيئة الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط

جنايات أسيوط تعاقب سكرتيرة بالمشدد 10 سنوات ود أكثر من مليون جنيه وغرامة مساوية

ارشيفية

المشدد 10 سنوات لـ مدرس الكونسرفتوار المتهم بهتك عرض طالبة بالجيزة

ضبط المتهمين

7 عناصر إجرامية يغسلون 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

بالصور

آلام المفاصل بعد الخمسين ليست بسبب شيخوخة.. تمارين تقوي العظام وتخفف خشونة الركبة

تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط
تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط
تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط

علامة يظنها الكثيرون بسيطة.. خبير يحذر من عرض قد يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد