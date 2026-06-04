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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى لقائه بالمواطنين.. محافظ أسوان يصدر توجيهات عاجلة لتلبية مطالبهم

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين، وذلك لبحث المشكلات الفردية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

ويأتى ذلك فى إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم على أرض الواقع .

إستجابة سريعة للحالات الإنسانية

ووجه المهندس عمرو لاشين مديرية التضامن الإجتماعى بسرعة دراسة عدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مساعدات مالية عاجلة من خلال مؤسسة التكافل، بما يسهم فى توفير الدعم اللازم لهذه الأسر وتحسين ظروفها المعيشية.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لترميم عدد من المنازل للحالات المستحقة، بما يحقق الأمان الكامل للأسر المقيمة بها ويوفر لهم حياة كريمة تتماشى مع جهود الدولة فى دعم الفئات الأكثر إحتياجاً.

توفير فرص عمل وتحقيق الإستقرار المعيشى

وفى إطار دعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وجه المحافظ مديرية العمل بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل لعدد من الشباب، بما يساهم فى تحقيق الإستقرار المعيشى لهم وتوفير مصادر دخل مستدامة لأسرهم.

تيسيرات للفئات الأكثر إحتياجاً

كما كلف المهندس عمرو لاشين رئيس مركز ومدينة أسوان بدراسة توفير بايكات داخل السويقات لعدد من الحالات الإنسانية، مراعاة لظروفهم الصحية والإجتماعية، بما يساهم فى مساعدتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية وتحسين مستوى دخلهم.

تحسين الخدمات والمرافق الأساسية

وفى ذات السياق، وجه المحافظ الوحدات المحلية بمدن أسوان ونصر النوبة بسرعة توفير اللمبات والكشافات اللازمة لأعمدة الإنارة، وتغطية الأسلاك المكشوفة حفاظاً على سلامة المواطنين، مع دراسة توصيل الأعمدة الكهربائية للمنازل بالمناطق المحرومة، وتركيب محولات كهربائية بعدد من القرى والمناطق السكنية لتحسين كفاءة الخدمة وتلبية إحتياجات المواطنين.

الخلاصة:

تأتى هذه التوجيهات فى إطار حرص محافظة أسوان على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر إحتياجاً، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق الأساسية، بما يساهم فى تحقيق حياة كريمة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

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