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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل خبز الثوم بالجبن.. وصفة شهية

خبز الثوم بالجبن
خبز الثوم بالجبن
نهى هجرس

خبز الثوم بالجبن من المقبلات المفضلة للعديد من الأشخاص، فيتميز خبز الثوم بالجبن بمذاقه اللذيذ، وإليكم طريقة عمل خبز الثوم بالجبن 

مقادير خبز الثوم بالجبن 

2 رأس ثوم مشوي

100 جرام زبدة

1/4 كوب بارميزان

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح

فلفل

1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

2 خبز باجيت

150 جم جبنة شيدر قطعة واحدة

جبنة موتزاريلا مبشورة

طريقة تحضير خبز الثوم بالجبن 

قطعي الخبز شرائح

أخلطي الزبدة مع الثوم والبقدونس والملح والفلفل والبابريكا والبارميزان

ضعي الخليط على شرائح الخبز

ضيفي الجبن الشيدر والموتزاريلا

يدخل الفرن حتى تمام التحميص وذوبان الجبنة

يقدم ساخنا

خبز الثوم خبز الثوم بالجبن طريقة عمل خبز الثوم مقادير خبز الثوم بالجبن

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