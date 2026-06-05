طريقة عمل خبز الثوم بالجبن.. وصفة شهية

خبز الثوم بالجبن من المقبلات المفضلة للعديد من الأشخاص، فيتميز خبز الثوم بالجبن بمذاقه اللذيذ، وإليكم طريقة عمل خبز الثوم بالجبن
مقادير خبز الثوم بالجبن
2 رأس ثوم مشوي
100 جرام زبدة
1/4 كوب بارميزان
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملح
فلفل
1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
2 خبز باجيت
150 جم جبنة شيدر قطعة واحدة
جبنة موتزاريلا مبشورة
طريقة تحضير خبز الثوم بالجبن
قطعي الخبز شرائح
أخلطي الزبدة مع الثوم والبقدونس والملح والفلفل والبابريكا والبارميزان
ضعي الخليط على شرائح الخبز
ضيفي الجبن الشيدر والموتزاريلا
يدخل الفرن حتى تمام التحميص وذوبان الجبنة
يقدم ساخنا