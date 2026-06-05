مقتل 5 بحارة أذربيجانيين بعد استهداف سفينتين في بحر آزوف بطائرات مسيرة

أفادت وسائل إعلام أذربيجانية بمقتل 5 بحارة أذربيجانيين جراء ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت سفينتين في بحر آزوف.

ومن جانبها ؛ كشفت وزارة الخارجية الأذربيجانية تفاصيل الحادث حيث قالت : سفينتا شحن أجنبيتان تقلان على متنهما 25 مواطنا أذربيجانيا تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت لاحق أن دفاعاتها الجوية تمكنت خلال الليلة الماضية من تدمير واعتراض 164 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تستهدف مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى مسيرات فوق بحر آزوف والبحر الأسود.

وجاء في بيان الوزارة: "تم إسقاط 32 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و26 فوق شبه جزيرة القرم، و20 فوق مقاطعة بريانسك، و9 في كل من مقاطعتي فولغوغراد وروستوف وأوريول، إلى جانب 6 فوق ليبيتسك، و5 فوق فورونيج، وطائرتين فوق كل من بيلغورود وكورسك وتولا، إضافة إلى 39 مسيرة فوق البحر الأسود، و3 فوق بحر آزوف".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الأوكرانية تواصل تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على المناطق الجنوبية والغربية من روسيا بشكل شبه يومي، في حين يواصل الجيش الروسي تقدمه على مختلف الجبهات.