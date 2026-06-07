طارق مرزوق: لا تهاون مع مصادر الضوضاء وإعاقة الطرق.. وحملات ليلية بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال حملة ليلية للتصدي لاستخدام أجهزة الصوت ومظاهر التلوث السمعي بمدينة الجمالية، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الجهود بشكل يومي، نهارًا وليلًا، والتصدي لأي مخالفات في مختلف المناطق، مع منع جميع أشكال الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارًا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي والضوضاء بالشوارع، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لحالة الإشغالات، والتعامل الفوري مع مصادر التلوث السمعي، ومصادرة أجهزة الصوت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب إزالة أي تعديات أولًا بأول.

وفي هذا الإطار، تابع أشرف عبد الواحد، رئيس مركز ومدينة الجمالية، أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت ومكبرات الصوت المخالفة، بمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة، وأسفرت الحملة عن التحفظ على مركبتي «توك توك»، وضبط ومصادرة 8 أجهزة «بازوكا»، وذلك بالتنسيق مع مركز الشرطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.