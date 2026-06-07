حملة ليلية لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي والاشغالات بمدينة نبروه بالدقهلية ومصادرة 15 قطعة صوتية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي والاشغالات بمدينة نبروه، مؤكدا على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت والتحفظ على المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

و قامت الدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة نبروه، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، بحضور صبحي المرسي نائب رئيس المدينة، وبمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، بالتعاون مع مركز الشرطة، وأسفرت الحملة عن، ضبط ومصادرة، 14 جهاز بازوكا، طقم سماعات كبيرة، والتحفظ على 8 كرسي بلاستيك، 7 كرسي استانلس، 4 ترابيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.