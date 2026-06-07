نائب محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير أرض المعارض بحي الأمل في الخارجة

تفقد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التطوير الجارية بأرض المعارض بحي الأمل بمدينة الخارجة، وذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ورفع كفاءة الأصول الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وتابع نائب المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال بالموقع، والتي تشمل إنشاء 60 باكية عرض حديثة وممرات داخلية، وإعادة تنظيم المساحات بما يحقق الاستغلال الأمثل للموقع ويدعم جاهزيته لاستضافة الفعاليات والمعارض المختلفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٣٧ باكية حتى الآن، موجهًا بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.