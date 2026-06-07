جامعة قناة السويس تحصد تمويلاً أوروبياً لإنشاء مركز "EUSEED" لتنمية المهارات المستقبلية وريادة الأعمال

نجحت جامعة قناة السويس في الفوز بتمويل مشروع دولي يهدف إلى إنشاء مركز "EUSEED" لتنمية المهارات المستقبلية وريادة الأعمال داخل مركز تنمية القدرات بالجامعة، وذلك في خطوة استراتيجية تؤكد ريادة الجامعة في تبني المبادرات التنموية والتعليمية الداعمة لبناء قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وفي إنجاز جديد يعكس المكانة الأكاديمية والبحثية المتميزة للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي إنشاء المركز في إطار رؤية الجامعة الهادفة إلى تعزيز جاهزية طلابها وخريجيها لسوق العمل، حيث يسعى مشروع "EUSEED" إلى تمكين الطلاب من اكتساب مهارات التوظيف المتقدمة، والمهارات الرقمية، ومهارات ريادة الأعمال، إلى جانب دعم وتأهيل الفئات الهشة في المجتمع المحيط، بما يعزز الدور المجتمعي والتنموي للجامعة، ويسهم في تطوير المهارات المستقبلية للطلاب والخريجين وفقاً لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

ويحظى المشروع بدعم وتمويل دولي من برنامج التعاون الدولي الإقليمي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لمشروعات الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ الميزانية المخصصة له مليون يورو، بما يعكس الثقة الدولية في قدرات جامعة قناة السويس وكفاءتها في إدارة وتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأثر المستدام.

ويضم المشروع تحالفاً استراتيجياً واسع النطاق يشارك فيه ممثلون من خمس دول هي مصر ولبنان والأردن وفلسطين وقبرص، بمشاركة 24 جامعة، كما يأتي بالشراكة الرئيسية مع الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، إلى جانب ستة شركاء آخرين من الدول المشاركة، وجامعة إكس مرسيليا بفرنسا، بما يعزز من فرص تبادل الخبرات وبناء الشراكات الدولية الفاعلة في مجالات التعليم والتدريب وريادة الأعمال.

ومن المقرر أن يمتد تنفيذ المشروع لمدة ثلاث سنوات، تبدأ في سبتمبر 2025 وتستمر حتى أغسطس 2028، بما يتيح تحقيق أهدافه الاستراتيجية في بناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات المستقبلية ودعم الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة وخارجها.

وقد تولى ملف المشروع فريق من القيادات الأكاديمية والمتخصصين ذوي الخبرة في مجالات التدريب وتنمية القدرات، ضم الأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عبد الرحيم أحمد، مدير مركز تنمية القدرات، والدكتورة عفاف عطية، مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس، والدكتورة نادين المراغي، مدرس المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية بكلية التربية، حيث أسهمت جهودهم في إعداد المشروع والتنسيق مع الشركاء الدوليين وصولاً إلى الفوز بهذا التمويل المتميز الذي يمثل إضافة جديدة لسجل إنجازات جامعة قناة السويس في مجال التعاون الدولي والتنمية المستدامة.