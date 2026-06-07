اشتري فورا.. نصيحة عاجلة من خبير في أسواق السيارات

كشف محمود خيري خبير أسواق السيارات، تفاصيل جديدة عن تراجع وتخفيضات جديدة في أسعار السيارات.

وأضاف محمود خيري خبير أسواق السيارات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، ان هناك تخفيضات في أسعار السيارات يبدأ من 40 ألف جنية ويصل إلى 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أسعار السيارات تعاود الانخفاض في الأسواق.

وأشار إلى أن تراجع أسعار الدولار سبب بقوة في تراجع الأسعار، مؤكدا أن هناك أزمة في الشحن يلقى بظلالة على الأسعار أيضا.

ووجه نصيحة لمن يريد شراء سيارة جديدة بالشراء فورا وإذا وجد سعرها مرتفع يذهب للبديل، مشيرا إلى أن هناك سيارات جديدة بأسعار ارخص في الأسواق الفترة الأخيرة.