شبانة: تعيين وائل جمعة مديرا للكرة بالأهلي اختيار عادي.. وعليه إثبات نجاحه

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تعيين وائل جمعة في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي يعد اختيارًا عاديًا، لكنه يحتاج إلى إثبات قدراته الإدارية خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "أرى أن اختيار وائل جمعة مديرًا للكرة في الأهلي هو اختيار عادي، ولا أحد يختلف على أنه كان مدافعًا رائعًا وأحد أساطير النادي، لكنه في منصب مدير الكرة لم يحقق حتى الآن ما يجعله يمتلك سجلًا إداريًا بارزًا، وأتمنى أن ينجح في مهمته الجديدة".

وأضاف: "وائل جمعة سبق له العمل في منصب مدير الكرة خلال فترة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وحقق الفريق وقتها بطولة واحدة فقط، وكان موسم صفري مثل الموسم الحالي".

وتابع: "كما أن تجربته مع منتخب مصر خلال فترة البرتغالي كارلوس كيروش لم تكن إيجابية من وجهة نظري، خاصة أن مباراة السنغال شهدت أزمات إدارية عديدة، ولم يتم استغلال واقعة الاعتداء على حافلة المنتخب بالشكل المناسب من خلال توثيقها والتعامل معها إداريًا".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "بالنسبة لي، اختيار وائل جمعة لا يختلف كثيرًا عن اختيار أسماء أخرى مثل وليد صلاح الدين أو خالد بيبو، والحكم الحقيقي سيكون من خلال العمل والنتائج والبطولات التي سيحققها في الفترة المقبلة، وعندها فقط يمكن تغيير وجهة النظر".