الهاني سليمان: عمري 40 عاما وما زال أمامي 4 مواسم في الملاعب

أكد الهاني سليمان، حارس مرمى فريق سموحة السابق، أنه لم يحدد وجهته المقبلة بعد، ولكن هناك بعض المفاوضات مع بعض الأندية في الدوري المصري.

وقال الهاني سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti": "اتفقت مع نادي سموحة على فسخ تعاقدي مع النادي بالتراضي وحصلت على مستحقاتي بالكامل".

وتابع: "هناك مفاوضات مع بعض الأندية ولكن لا أريد الحديث عنها حاليا ولم أحسم وجهتي بعد".

وأضاف: "سأختار النادي الذي سأشارك به باستمرار وأستطيع تقديم الإضافة له".

واختتم: "لدى 40 عامًا حاليًا، ولكن أرى أنني أمامي 4 مواسم على الأقل في الملاعب".