قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن
العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع
ترامب ينتقد تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران: لست سعيدا
بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين
دعاء الصباح 19 رمضان مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 68 ألف ريال.. أسعار ومواصفات شانجان CS35 بلس في السعودية
200 مليون استرليني.. تحقيق يكشف ممتلكات المرشد الإيراني الجديد في لندن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربني بالقلم.. الهاني سليمان يكشف عن واقعة طريفة مع محمد شوقي بسبب تضييع الوقت

الهاني سليمان
الهاني سليمان
رباب الهواري

كشف حارس المرمى الهاني سليمان عن موقف طريف تعرض له خلال إحدى المباريات أمام الأهلي، وذلك أثناء حديثه مع الإعلامي أحمد شوبير في لقاء تليفزيوني.

وخلال الحوار، سأل شوبير الحارس عما إذا كان قد تعرض للضرب من أحد اللاعبين بسبب تضييع الوقت داخل الملعب، ليرد الهاني سليمان كاشفًا عن واقعة حدثت معه بالفعل خلال إحدى المباريات المهمة.

مباراة الأهلي في ستاد القاهرة

وأوضح الهاني سليمان أن الواقعة حدثت خلال مباراة لفريقه أمام الأهلي على استاد القاهرة الدولي.

 وقال إن المباراة كانت قد وصلت إلى الدقائق الأخيرة، وتحديدًا عند الدقيقة 80 تقريبًا، حيث كان فريقه يحاول الحفاظ على النتيجة.

وأضاف الحارس أنه بدأ في اتباع أسلوب تضييع الوقت بشكل واضح من أجل تهدئة إيقاع اللعب، خاصة مع ضغط الأهلي المتواصل بحثًا عن تسجيل هدف.

محاولة تهدئة اللعب

وتابع الهاني سليمان أنه خلال تلك اللحظات كان الأهلي يهدر الفرص الواحدة تلو الأخرى، بينما كان هو يتصدى للعديد من الكرات الخطيرة. ومع اشتداد ضغط المباراة، قرر السقوط على أرض الملعب لبعض الوقت بهدف تهدئة اللعب وكسر اندفاع لاعبي الأهلي.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي نزل إلى أرض الملعب للاطمئنان عليه، في مشهد معتاد يحدث كثيرًا في مثل هذه المواقف داخل المباريات.

“قلم” مفاجئ من محمد شوقي

لكن المفاجأة – بحسب رواية الحارس – حدثت عندما شعر فجأة بضربة على وجهه، ما جعله يعتقد في البداية أن طبيب الفريق يحاول إفاقته أو تنبيهه.

وقال إنه فوجئ بعد ذلك بأن من قام بضربه هو لاعب الأهلي السابق محمد شوقي، الذي كان قريبًا منه في تلك اللحظة.

وأوضح الهاني سليمان أن محمد شوقي قال له مازحًا بنبرة حادة: “خليك كده، كل ما تقع والله لأضربك لحد ما الماتش يخلص”، في إشارة إلى استيائه من تضييع الوقت.

موقف يعكس أجواء المنافسة

واختتم الهاني سليمان حديثه مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تحدث كثيرًا داخل الملعب بسبب ضغط المباريات ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت في إطار أجواء المنافسة والحماس بين اللاعبين.

الهانى سليمان محمد شوقي الأهلي سموحة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

كلب السويس

بعد تصدره الترند.. تفاصيل إصابة "كلب السويس" وكواليس نقله للعلاج

ترشيحاتنا

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد