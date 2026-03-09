ضربني بالقلم.. الهاني سليمان يكشف عن واقعة طريفة مع محمد شوقي بسبب تضييع الوقت

كشف حارس المرمى الهاني سليمان عن موقف طريف تعرض له خلال إحدى المباريات أمام الأهلي، وذلك أثناء حديثه مع الإعلامي أحمد شوبير في لقاء تليفزيوني.

وخلال الحوار، سأل شوبير الحارس عما إذا كان قد تعرض للضرب من أحد اللاعبين بسبب تضييع الوقت داخل الملعب، ليرد الهاني سليمان كاشفًا عن واقعة حدثت معه بالفعل خلال إحدى المباريات المهمة.

مباراة الأهلي في ستاد القاهرة

وأوضح الهاني سليمان أن الواقعة حدثت خلال مباراة لفريقه أمام الأهلي على استاد القاهرة الدولي.

وقال إن المباراة كانت قد وصلت إلى الدقائق الأخيرة، وتحديدًا عند الدقيقة 80 تقريبًا، حيث كان فريقه يحاول الحفاظ على النتيجة.

وأضاف الحارس أنه بدأ في اتباع أسلوب تضييع الوقت بشكل واضح من أجل تهدئة إيقاع اللعب، خاصة مع ضغط الأهلي المتواصل بحثًا عن تسجيل هدف.

محاولة تهدئة اللعب

وتابع الهاني سليمان أنه خلال تلك اللحظات كان الأهلي يهدر الفرص الواحدة تلو الأخرى، بينما كان هو يتصدى للعديد من الكرات الخطيرة. ومع اشتداد ضغط المباراة، قرر السقوط على أرض الملعب لبعض الوقت بهدف تهدئة اللعب وكسر اندفاع لاعبي الأهلي.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي نزل إلى أرض الملعب للاطمئنان عليه، في مشهد معتاد يحدث كثيرًا في مثل هذه المواقف داخل المباريات.

“قلم” مفاجئ من محمد شوقي

لكن المفاجأة – بحسب رواية الحارس – حدثت عندما شعر فجأة بضربة على وجهه، ما جعله يعتقد في البداية أن طبيب الفريق يحاول إفاقته أو تنبيهه.

وقال إنه فوجئ بعد ذلك بأن من قام بضربه هو لاعب الأهلي السابق محمد شوقي، الذي كان قريبًا منه في تلك اللحظة.

وأوضح الهاني سليمان أن محمد شوقي قال له مازحًا بنبرة حادة: “خليك كده، كل ما تقع والله لأضربك لحد ما الماتش يخلص”، في إشارة إلى استيائه من تضييع الوقت.

موقف يعكس أجواء المنافسة

واختتم الهاني سليمان حديثه مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تحدث كثيرًا داخل الملعب بسبب ضغط المباريات ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت في إطار أجواء المنافسة والحماس بين اللاعبين.